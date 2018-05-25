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Тест: Что вы знаете о своей стране?
Рамблер
14 часов назад
Комментарии
Фото: ТАСС
Двенадцатого июня отмечается День
России
. Вы знаете, что это за праздник, что значит в истории страны эта дата? И что в целом вам известно о российском государстве? Давайте проверим — пройдите тест.
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