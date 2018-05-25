Ещё
Тест: Что вы знаете о своей стране?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тест: Что вы знаете о своей стране? 

Рамблер 14 часов назад
Фото: ТАСС
Двенадцатого июня отмечается День России. Вы знаете, что это за праздник, что значит в истории страны эта дата? И что в целом вам известно о российском государстве? Давайте проверим — пройдите тест.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин предостерег Запад от перехода «красной черты»362
Наглость Волочковой стала причиной скандала68
«Пусть подавятся!». Что миллиардеры говорят о санкциях29
Матильда Шнурова прокомментировала развод‍28
РФ увидела «почерк СБУ» в докладе Bellingcat по MH1725
Видео
02:41
«Сепаратиста» опробовали в Донбассе
Армия В мире
01:25
Падение гигантского стекла с 47-го этажа попало на видео
Происшествия
00:45
МВД и Росгвардия презентовали электрошоковый щит
Технологии Наука и техника
21:50
Путин анонсировал важные перемены
Экономика
«Калашников» показал новый пистолет-пулемет
Оружие Армия
00:18
«Не ожидали такого зверства»: подробности расправы в Якутии
Происшествия
18:54
Абэ предложил Путину помечтать о Курильских островах
Политика
00:44
Путин назвал Шохина укравшим у него реплику бандитом
Политика
02:55
Нападение на РФ из-за MH17 вызвало дежавю у Лаврова
Политика
00:36
Порошенко на тепловозе открыл тоннель в Европу
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение