«Европа нам поможет, Запад — с нами!» Кто защищает русские школы в Латвии

Под обращением к премьер-министру и cейму Латвии по поводу поправок, принятых к закону "Об образовании", подписались 115 депутатов Европейского парламента . Документ осуждает фактическую ликвидацию обучения на русском языке в школах национальных меньшинств и требует пересмотреть закон.

Против "генеральной линии"

Инициаторами выступили депутаты Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов Андрей Мамыкин . В документе подчеркивается, что русские — одно из традиционных лингвистических меньшинств Европейского союза , и власти должны соблюдать их права. Авторы обращения напоминают: "Рамочная конвенция о защите прав национальных меньшинств", ратифицированная в том числе Латвией, предусматривает, что при значительном спросе обучение должно проводиться на родном языке. А такой спрос со стороны русскоязычных жителей Латвии, безусловно, есть. Кроме того, в резолюции ЕП 2004 года, принятой перед вступлением Латвии в Европейский союз, оговаривается необходимость преподавания и проведения экзаменов на родном языке. Эти рекомендации, по мнению Мамыкина и Митрофанова, актуальны до сих пор.

С каждым депутатом Европарламента, согласившимся подписать обращение, подробно обсуждали сложившуюся в Латвии ситуацию. В беседе с РИА Новости Мирослав Митрофанов признал, что было непросто.

"К разговору с некоторыми депутатами возвращались несколько раз. Первая проблема — слабая информированность о положении дел в нашей стране. Об отношениях между латышскими властями и русской общиной Латвии знают разве что те депутаты, которые сами представляют национальные или региональные меньшинства. Например, венгры из разных стран, граничащих с Венгрией, или каталонцы. Французы и немцы с трудом различают Литву, Латвию и Эстонию. Пришлось объяснять всем предысторию нынешнего конфликта", — рассказывает политик.

Вторая проблема — антироссийские настроения. "Вопреки распространенному стереотипу, большинство европейских депутатов вовсе не русофобы. Но они не хотят противопоставлять себя "генеральной линии" Евросоюза. И эта внутренняя самоцензура заставляет в принципе демократично настроенных людей "на всякий случай" воздерживаться от поддержки любой инициативы, хоть как-то связанной с Россией . Да, мы живем во времена новой холодной войны. Некоторые коллеги мне открыто говорили: "Хочу подписать письмо в защиту русских школ Латвии, поскольку я вам сочувствую. Но вот мои политические противники в этом разбираться не станут и обвинят меня в том, что я ставленник Путина". И это реальная угроза — в некоторых странах ЕС политиков травят даже за антироссийскую позицию, но недостаточно выраженную", — говорит Митрофанов.

Еще одна причина отказа подписывать обращение — позиция "национальных делегаций", внутрифракционных групп из депутатов от одной страны.

"В некоторых, обсудив наше обращение, запретили своим членам подписываться. Как правило, тоже на всякий случай. Тем не менее результат превысил наши ожидания: 115 депутатов из всех стран Евросоюза и практически всех фракций потребовали от властей Латвии сохранить обучение в средних школах на русском языке. Есть надежда на то, что Европарламент может быть инструментом воздействия на власти национальных государств, в том числе в правозащитной сфере. С нами Европа! Так победим!" — резюмирует депутат.

Акция протеста против решения президента Латвии Раймонда Вейониса провозгласить закон о полном переводе школ на латышский язык обучения

Смелые "дураки"

В свою очередь, Андрей Мамыкин рассказал РИА Новости, что многие из депутатов ЕП отреагировали с недоумением: "Как подобное может происходить в стране ЕС?" "Впервые так много депутатов напрямую обращаются к латвийским властям. Сбор подписей продолжается. Тут главным было начать. Как только нашлись первые желающие, подтянулись и другие: "А я тоже хочу подписаться". Не знаю, скольких еще удастся уговорить, — надеюсь, многих. Уже сейчас подписей европарламентариев в нашем распоряжении значительно больше, чем латвийских депутатов, проголосовавших в сейме за изгнание русского языка из школ нацменьшинств. А ведь за некоторых депутатов голосовали до миллиона человек и больше. И это вы называете "меньшинством"?" — говорит Мамыкин.

Еще одна инициатива, реализованная Мамыкиным совместно с другим евродепутатом от Латвии Татьяной Жданок (недавно уступившей место Мирославу Митрофанову), а также с европарламентарием от Эстонии Яной Тоом , — сбор свыше 20 тысяч подписей под просьбой позволить многочисленным негражданам этих двух стран голосовать на выборах. В конце апреля комитет по петициям Европарламента с перевесом в один голос закрыл это прошение, хотя и обязался отправить правительствам Латвии и Эстонии письмо с напоминанием о проблеме неграждан. Как отмечает Мамыкин, немалую роль в таком исходе сыграли депутаты ЕП от Латвии и Эстонии Артис Пабрикс, Урмас Паэт , Тунне Келам и другие, всячески пытавшиеся доказать коллегам, что, дескать, никакой проблемы с негражданами в странах Балтии на самом деле не существует.

Но сразу по завершении дебатов Мамыкин и Тоом подали новую петицию. "Некоторым коллегам из стран Западной Европы пришлось специально показывать паспорта неграждан государств Балтии, поскольку они не верили в само существование такого статуса, — рассказывает Мамыкин. — Переспрашивали: "Но, наверное, у этих людей есть гражданство каких-либо других стран, например России?" И мы терпеливо объясняли: "Нет, неграждане — это постоянные жители Эстонии и Латвии, они здесь работают и платят налоги. У них нет никакого гражданства".

Интересно, что другой евродепутат от Латвии Артурс-Кришьянис Кариньш — выходец из США , ныне выдвинутый латвийской партией "Единство" кандидатом в премьер-министры страны, назвал всех коллег, подписавшихся в защиту русских школ Латвии, "дураками".

"Даже не буду комментировать уровень образованности, культуры и степень воспитанности уроженца Делавера. Пусть это все останется на его совести. Можно, как говорится, изгнать девушку из колхоза, но колхоз из девушки — никогда. Однако я обязательно доведу до сведения коллег в ЕП мнение Кариньша. Он назвал дураками в том числе своих товарищей по фракции христианских демократов — некоторые из них тоже подписались под нашим воззванием. И да, бабушка Кариньша — русская. Тут стоит вспомнить другую поговорку: про Ивана, не помнящего родства", — говорит Андрей Мамыкин.

Доносы о русских беседах

Русский язык в Латвии запрещают не только в школах — во всех учреждениях. Скоро это коснется и частных вузов. Для многих из них это будет приговором — ведь к ним и обращаются потому, что русские студенты могут там обучаться на родном языке. За это и платят. Теперь русских хотят лишить и такой возможности.

В апреле Центр государственного языка (ЦГЯ) приступил к проверке знания латышского русскими педагогами школ нацменьшинств. Этот центр, наделенный правом штрафовать и увольнять за плохое знание латышского, — учреждение могущественное. Сейчас инспекторы всерьез взялись за Рихарда Эйгима — мэра Даугавпилса , второго по населению города страны, в основном русскоязычного. По мнению ЦГЯ, мэр неудовлетворительно справился с предложенными ему языковыми тестами и его следует отстранить от должности через суд.

На вопрос РИА Новости о том, что он собирается предпринять, Эйгим ответил: "Свои действия на случай, если языковая инспекция подаст в суд, я озвучу после того, как это случится. Я продолжаю работу и уверен, что моих знаний государственного языка достаточно, чтобы защищать интересы даугавпилчан. Я неоднократно доказывал это в успешных переговорах с политиками в Риге".

Если Эйгим лишится мэрства, то это будет первый в Латвии прецедент досрочного смещения градоначальника из-за недостаточного знания латышского языка. А вот у депутатов уже отбирали мандаты. Так, например, два года назад из краевой думы небольшого латвийского города Балви был изгнан Иван Баранов , чуть позже полномочий лишили депутата из Даугавпилса Владислава Бояруна.