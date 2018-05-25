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Россияне заподозрили работодателей в слежке
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Россияне заподозрили работодателей в слежке 

RT на русском 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Треть жителей России (34%) подозревают работодателей в просмотре своих страниц в соцсетях. Об этом свидетельствуют результаты опроса 1600 граждан, который провёл Аналитический центр НАФИ в 42 регионах страны.
Как пояснили RT в центре, 10% респондентов уверены в просмотре их аккаунтов в соцсетях со стороны работодателей. Тогда как четверть (24%) не исключают такой возможности. Половина же опрошенных (52%) полагают, что ни работодатели, ни другие организации этим не занимаются.
Большинство прошедших анкетирование (67%) заявили о том, что ограничивают видимость своей страницы и (или) постов в социальных сетях: 39% полностью закрывают свои аккаунты от просмотра, а 28% ограничивают доступ для всех, кроме друзей. Каждый пятый (19%) сделал свой профиль максимально открытым для других пользователей.
Почти половина распондентов (49%) слышали о российских и зарубежных случаях увольнения с работы за публикации или комментарии в соцсетях. Эти люди склонны делать публикации с учётом того, что их могут просмотреть работодатели или другие организации.
Отмечается, что работающие люди чаще закрывают свою страницу, чем безработные (44% против 24%). При этом мужчины настраивают закрытый профиль чаще женщин (42% против 36%).
Ранее стало известно, что у россиян среди мессенджеров наибольшей популярностью пользуется WhatsApp.
RT на русском: последние новости
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