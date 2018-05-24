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Кошка промчалась на авто со скоростью 100 км/ч
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Кошка промчалась на авто со скоростью 100 км/ч 

Рамблер 1 час назад
Две американки оказались свидетельницами необычного происшествия в штате Небраска. Ронда Рэнкин вела машину, на заднем сиденье находилась дочь женщины. В какой-то момент девочка обратила внимание матери, что на крыше автомобиля, который двигался по соседней полосе, едет кошка. Женщина предположила, что девочка ошибается, и сказала ей, что, возможно, это не кошка, а енот. Приглядевшись, Ронда рассмотрела, что это действительно была кошка. Автомобиль двигался со скоростью примерно 100 км/ч, животное явно было испугано и озадачено, кошка определённо не понимала, где она находится и что происходит. Дочь Ронда начала снимать видео, а сама она открыла окно и стала кричать автолюбительнице, которая была за рулём машины, что на её крыше едет пассажир. Как только дама смогла расслышать слова, она сразу же остановила авто. Обнаружив на крыше животное, женщина была крайне удивлена. Роликом, который опубликовала семья Рэнкин, уже заинтересовались зоозащитные организации. Активисты пытаются узнать, как животное оказалось на крыше машины и почему автолюбительница его не заметила. Также зоозащитник решают, что будет с кошкой-путешественницей дальше.
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