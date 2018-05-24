Юлию Скрипаль обвинили по лжи

Эксперт по лжи: Скрипаль в интервью соврала про намерение вернуться в Россию

Дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия в первом интервью после выписки из больницы рассказала о последствиях отравления, а также упомянула, что в перспективе планирует вернуться в Россию , но не будет принимать помощь от посольства РФ. Видео-обращение Скрипаль агентству Reuters было опубликовано 23 мая.

Профайлер, физиогномист, психолог Светлана Филатова ознакомилась с интервью и рассказала в эфире НСН, что речь Скрипаль, вероятнее всего была заранее заготовлена, и о намерении вернуться в Россию она заявила «для галочки».

«Что сразу бросилось в глаза — видно, что она готовилась к этой речи. Очень мало эмоций. Просто по тексту старалась все сказать. Любой человек, если он пережил так много проблем, он начинает вспоминать, как ему было плохо. Но здесь четко структурированная речь, без эмоций. Она произносит то, что было кем-то заготовлено. По поводу возвращения в Россию у меня большие сомнения. Единственный раз, когда она посмотрела влево, когда проговаривала, что собирается возвращаться. У нее, по всей видимости, образы будущего слева расположены. Если смотреть видео, то это будет относительно нас справа. Она посмотрела в сторону, потом еще губы поджала. Это было сказано «для галочки», я не верю, что она действительно хочет вернуться, и сделает все, чтобы не возвращаться», — отметила эксперт.

Отказ от помощи российского посольства, по словам профайлера, это саботирующая позиция. «Она не будет контактировать в этом направлении. Такое ощущение, что про себя она говорит: „Туда я точно не пойду для того, чтобы общаться“», — обратила внимание Филатова.

В то же время, воспоминания о болезни во время интервью Скрипаль выглядели довольно искренне. «Когда она вспоминала про болезнь, у нее в глазах был гнев. Действительно, болезнь была тяжелой, все так и было. Она еще точно старается ото всего отойти подальше. Она понимает, что замешана в большом скандале, и всячески пытается из него выбраться. Для нее это очень некомфортно. Так же заметно много эмоций печали — это, в принципе, оправдано, ей нечему радоваться», — добавила собеседник НСН.