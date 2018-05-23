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Россию обязали выплатить 2 млрд евро
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Россию обязали выплатить 2 млрд евро 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
С 1998 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) взыскал с России почти 2 млрд евро. Такие данные приводит фонд «Общественный вердикт», передает РБК.
С 1998 года ЕСПЧ зарегистрировал 148,7 тысячи жалоб в отношении российских властей, из них 136,6 тысячи были признаны неприемлемыми. По 4,5 тысячи жалоб вынесены 2,3 тысячи постановлений.
Чаще всего Россия обвинялась в нарушении права заявителя на справедливый суд, пытках и бесчеловечном отношении и нарушении права на свободу и личную неприкосновенность.
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В 2017 году Россия чаще других стран признавалась ЕСПЧ в нарушении прав человека. Сумма взысканных компенсаций составила 14,6 млн евро. При этом РФ выплатила в срок компенсации всего по 60 делам, долги перед заявителями у России к концу 2017 года оставались по 493 делам, в 230 случаях платежи были просрочены более чем на полгода.
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