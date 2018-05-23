Россию обязали выплатить 2 млрд евро

С 1998 года ЕСПЧ зарегистрировал 148,7 тысячи жалоб в отношении российских властей, из них 136,6 тысячи были признаны неприемлемыми. По 4,5 тысячи жалоб вынесены 2,3 тысячи постановлений.

Чаще всего Россия обвинялась в нарушении права заявителя на справедливый суд, пытках и бесчеловечном отношении и нарушении права на свободу и личную неприкосновенность.

В 2017 году Россия чаще других стран признавалась ЕСПЧ в нарушении прав человека. Сумма взысканных компенсаций составила 14,6 млн евро. При этом РФ выплатила в срок компенсации всего по 60 делам, долги перед заявителями у России к концу 2017 года оставались по 493 делам, в 230 случаях платежи были просрочены более чем на полгода.