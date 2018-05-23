На Москву надвигается резкое похолодание

В Гидрометцентре России сообщили, что начиная с 25 мая в Москве Московской области начнётся небольшое похолодание. Если в четверг, 24 мая, в столице ожидается до 24-25 градусов тепла, то в пятницу максимальная температура воздуха составит только 18-19 градусов выше ноля.

В ночь на субботу, 26 мая, в городе будет всего 5-7 градусов тепла, а в Подмосковье столбик термометра покажет даже до минус двух градусов, передаёт «Интерфакс»

При этом, по словам специалистов, последний месяц весны в столице пока на 4 градуса теплее климатической нормы.

Ранее синоптики сообщали, что лето в этом году можно ожидать тёплое: воздух прогреется до средних сезонных отметок и даже выше нормы. Вероятны даже засухи: осадков будет мало — в основном это касается севера европейской части России.