На Москву надвигается похолодание

Похолодание придет в Москву к концу недели

Небольшое похолодание придет в столицу в ближайшие дни, сообщает Гидрометцентр России

Сегодня, 23 мая, воздух прогреется до 23 градусов. Завтра, 24 мая, температура немного опустится — до 20–22 градусов. В пятницу станет еще холоднее — 16–18 градусов с переменной облачностью. При этом будет дуть северо-восточный ветер с порывами до 17 метров в секунду.

В субботу показатели достигнут 18–20 градусов, будет облачно и без осадков. В воскресенье же потеплеет до 19–24, но начнется дождь.

21 мая атмосферное давление в Москве побило 39-летний рекорд для этого дня. Метеорологи зафиксировали уже 1009 милибар, в последний раз максимальный показатель был достигнут в 1979 году — 1008,9 милибар.