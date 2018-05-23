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На Москву надвигается похолодание
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Похолодание придет в Москву к концу недели 

Москва24 1 час назад
Небольшое похолодание придет в столицу в ближайшие дни, сообщает Гидрометцентр России.
Сегодня, 23 мая, воздух прогреется до 23 градусов. Завтра, 24 мая, температура немного опустится — до 20–22 градусов. В пятницу станет еще холоднее — 16–18 градусов с переменной облачностью. При этом будет дуть северо-восточный ветер с порывами до 17 метров в секунду.
В субботу показатели достигнут 18–20 градусов, будет облачно и без осадков. В воскресенье же потеплеет до 19–24, но начнется дождь.
21 мая атмосферное давление в Москве побило 39-летний рекорд для этого дня. Метеорологи зафиксировали уже 1009 милибар, в последний раз максимальный показатель был достигнут в 1979 году — 1008,9 милибар.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере.
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