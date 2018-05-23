Пока вы спали: «Ад» в Донбассе связали с ЧМ-2018 

«Военный всплеск» в Донбассе объяснили футболом
Усиление военного противостояния в Донбассе связано с чемпионатом мира по футболу, который вскоре стартует в России. Об этом, как сообщает «Коммерсант», заявил замкомандира оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин. По его словам, это обосновано «исторически», так как «военные всплески» часто начинаются перед крупными международными соревнованиями.
Экс-министр Украины похвалил Россию
Россия делает в Крыму то, что должна была, но не делала Украина, заявил каналу ZIK экс-министр транспорта и связи страны Евгений Червоненко. По его словам, Крымский мост повысит благосостояние жителей полуострова, а новый аэропорт Симферополя — «фантастический».
«Я верю делам, я не верю эмоциям», — подчеркнул он.
На Мостике решили заработать
Кот Мостик, ставший своеобразным талисманом Крымского моста, может стать брендом. По данным агентства городских новостей «Москва», соответствующую заявку в Роспатент подала ассоциация «Информационный центр "Крымский мост"». Словосочетания «Кот Мостик» и «Кот Моста», а также изображение животного могут стать товарными знаками и брендом разнообразных товаров, в том числе посуды, нижнего белья, игрушек, альпенштоков и кормушек для животных.
«"Кот Моста" пока не комментирует, готовит сюрприз», — сообщили агентству в ассоциации.
Booking.com грозит блокировка
В России может быть заблокирована система онлайн-бронирования отелей Booking.com. По данным РБК, поручение рассмотреть целесообразность этого в качестве ответной санкции против США Ростуризму дало Министерство культуры России. В департаменте туризма и региональной политики Минкульта захотели узнать, что думают о подобной инициативе «профильные профессиональные общественные объединения», и попросили дать ответ до 4 июня.
Цены на бензин возьмут под котроль
Правительство России снизит акцизы на топливо, чтобы сдержать рост цен на него, сообщает «Коммерсант». По информации издания, с 1 июля чиновники снизят косвенный налог на бензин на три тысячи рублей, а на дизель — на две, что является «экстренной мерой» по прекращению безудержного роста цен на топливо, который наблюдается в последние месяцы.