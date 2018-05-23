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Крымское вино завоевало признание в Лондоне
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Впервые за 50 лет крымское вино получило высокую награду в Лондоне 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: предоставлено пресс-службой Alma Valley
Крымское винодельческое хозяйство Alma Valley завоевало три серебряные медали ежегодного международного конкурса International Wine & Spirits Competition, сообщает пресс-служба предприятия.
Одна из медалей, которую получило в Лондоне Alma Valley Riesling Ice Wine Reserve 2015, — "Выдающееся Серебро". Это значит, что суммарный бал жюри вплотную приблизился к "золотой" планке. Также наград удостоились вина из более доступной ценовой линейки.
"IWSC — один из старейших, независимых и авторитетных винных конкурсов, его медали подчеркивают статус вина и означают правильный тренд развития российского виноделия в целом. Приятно, что вина наших краснодарских коллег также получили достойные оценки судей", — сказал генеральный директор Alma Valley Андрей Григорьев.
Из российских предприятий, кроме Alma Valley, в IWSC приняли участие "Абрау-Дюрсо", "Дивноморское", "Имения Сикоры", "Вина Ведерниковъ", "Шато Тамань" и "Игристые вина".
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