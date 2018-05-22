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В Москву придут заморозки
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В Москву придут заморозки 

Мослента 1 час назад
В конце недели в столичном регионе ожидаются заморозки. Об этом сообщили в метеобюро Москвы, передает РИА Новости.
«Действительно ожидается, что у нас произойдет понижение температуры уже в пятницу», — сказала собеседница агентства.
По ее словам, в пятницу, 25 мая, из-за северо-восточного ветра в столичный регион начнет поступать холодный воздух. В ночь на субботу температура воздуха местами опустится до одного градуса тепла, а на пониженных местах рельефа возможны заморозки.
Синоптик уточнила, что самые холодные места в регионе — это район Истры и район Черусти. Поэтому там заморозки наиболее вероятны, «если не в воздухе, то в травостое».
Ранее директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что следующие выходные в столице будут прохладными. Похолодание связано с приходом достаточно холодного антициклона.
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