Детство продлят до 30 лет

«Детство, которое на начало Великой Отечественной войны составляло 14 лет, в 60-е годы — 16 лет, сейчас во всем мире — 21 год, а в перспективе это будет не менее 25-30 лет», — сказала Скворцова, выступая на всероссийской конференции партии «Единая Россия» «Направление 2026».

Глава Минздрава отметила, что главным вектором развития должно стать «удлинение периода детства и активного взрослого возраста».