Детство продлят до 30 лет 

Детство, которое сегодня длится до 21 года, в перспективе будет продолжаться до 25-30 лет. Об этом заявила глава Минздрава России Вероника Скворцова, передает ТАСС.
«Детство, которое на начало Великой Отечественной войны составляло 14 лет, в 60-е годы — 16 лет, сейчас во всем мире — 21 год, а в перспективе это будет не менее 25-30 лет», — сказала Скворцова, выступая на всероссийской конференции партии «Единая Россия» «Направление 2026».
Глава Минздрава отметила, что главным вектором развития должно стать «удлинение периода детства и активного взрослого возраста».
«Чтобы активное долголетие состоялось, необходимо заботиться о людях, начиная с момента рождения», — сделала вывод Скворцова.