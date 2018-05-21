Ещё
Детство продлят до 30 лет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Детство продлят до 30 лет 

Рамблер 1 час назад
Фото: New Line Cinema
Детство, которое сегодня длится до 21 года, в перспективе будет продолжаться до 25-30 лет. Об этом заявила глава Минздрава России Вероника Скворцова, передает ТАСС.
«Детство, которое на начало Великой Отечественной войны составляло 14 лет, в 60-е годы — 16 лет, сейчас во всем мире — 21 год, а в перспективе это будет не менее 25-30 лет», — сказала Скворцова, выступая на всероссийской конференции партии «Единая Россия» «Направление 2026».
Глава Минздрава отметила, что главным вектором развития должно стать «удлинение периода детства и активного взрослого возраста».
«Чтобы активное долголетие состоялось, необходимо заботиться о людях, начиная с момента рождения», — сделала вывод Скворцова.
Комментарии100  Ещё 20 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ДНР заявили о победе под Горловкой559
«Болгарский поток»: почему Москва откажет Софии267
Google «убил» смартфоны5
Дробыш: «Самойлова унизила себя и страну»189
В МИД высказались о продаже Аляски36
Видео
03:04
«Прямую линию» с Путиным ждут серьезные изменения
Политика
01:08
Песков прояснил вопрос с цветами Путина
Политика
06:28
Цена прорыва: Россия залезет в долги
Экономика Статьи
01:18
В ДНР заявили о победе под Горловкой
В мире
01:25
Васильева беременна от Садальского
Шоу-бизнес
01:40
Стали известны сроки интеграции МЦК с МЖД
Новости Москвы
04:52
Кудрин рассказал о серой зоне в здравоохранении
Общество
01:00
Любителей селфи поставят на место
Новости Москвы
04:55
Участников квеста душили и кусали
Общество Происшествия
Берлускони оценил Крым
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение