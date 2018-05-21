Госдума: Из-за нелегального спирта страдают люди

«Проведена большая подготовительная работа, рад законом работали не только депутаты, но и экономисты, в первую очередь. Сейчас 74-75% спирта производят госпредприятия, речь идет о том, чтобы оставшаяся часть тоже производилась государством. Если одна треть спирта производится нелегально, от этого страдают люди, часто происходят отравления. Поэтому мы предлагаем с 2020 года отозвать все лицензии у частных производителей», — пояснил законопроект депутат Шурочкин.

Как подсчитали депутаты КПРФ, реализация законопроекта приведет к серьезному пополнению бюджета — казна может получать дополнительных 500 миллиардов рублей в год.