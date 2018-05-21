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«Чувствую себя лучше, чем труп»
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Барщевский рассказал о самочувствии после инфаркта 

Рамблер 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Юрист, знаток телеклуба «Что? Где? Когда?» Михаил Барщевский подтвердил информацию о перенесенном инфаркте и рассказал о своем состоянии телеканалу «360».
«Был реальный инфаркт. Сейчас чувствую себя лучше, чем труп», — заявил он.
Юрист отметил, что его жизнь спасли в кардиологическом отделении Люберецкой больницы.
В комментарии РБК он заявил, что о прогнозах говорить пока рано, так как после инфаркта «показательны» первые три дня.
Барщевский рассказал ТАСС, что медики «сделали все необходимое». По словам врачей, состояние пациента стабилизировалось.
Барщевского положили в больницу с подозрением на инфаркт 20 мая. Сообщалось, что его доставили в реанимацию одной из подмосковных больниц, а затем решили перевести в Москву.
Михаил Барщевский — доктор юридических наук, полномочный представитель правительства России в высших судебных инстанциях. Начал участвовать в играх «Что? Где? Когда?» в мае 1994 года, а в 2002-м стал знатоком.
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