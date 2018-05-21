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Барщевскому спасли жизнь
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Барщевскому спасли жизнь 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
В Москве госпитализировали юриста, знатока телеклуба «Что? Где? Когда?» Михаила Барщевского. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным Mash, Барщевского положили в больницу с подозрением на инфаркт.
«Благодаря кардиологическому отделению люберецкой больницы жизнь спасли. Был реальный инфаркт. Сейчас чувствую себя лучше, чем труп», — заявил он.
По информации канала, юрист плохо почувствовал себя поздним вечером 20 мая, после чего его доставили в реанимацию больницы в Подмосковье. Из-за ухудшения состояния врачи решили перевести Барщевского в Москву.
Михаил Барщевский — доктор юридических наук, полномочный представитель правительства России в высших судебных инстанциях. Начал участвовать в играх «Что? Где? Когда?» в мае 1994 года, а в 2002-м стал знатоком.
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