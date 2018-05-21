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Смерть в прямом эфире
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Смерть в прямом эфире 

Газета.Ru 1 час назад
Автобус въезжает в подземный переход и давит прохожих. Обнаженная девушка высовывается из окна машины, и дорожный столб разбивает ей голову. Почему мы любим видео очевидцев — в материале Газеты.Ru.
1/8  Многих страшит и удивляет, что миллионы просмотров набирают не хорошие фильмы или научно-популярные видео, а домашние записи с детьми или пляшущими на свадьбе пьяными гостями. Нам нравится подглядывать? Да, нравится, и интернет-ролики не привнесли ничего нового, только заменили и «усовершенствовали» подглядывание сквозь замочную скважину или щель в заборе
Фото:
2/8  Короткие записи от нескольких секунд до пары минут заставляют плакать, смеяться, пугаться, сопереживать, примерять случившееся на себя, и при этом обладают сильнейшим эффектом присутствия и ощущением правдивости, которые при просмотре фильма — лишь результат допущения и самовнушения. На фото: ситуация с автобусом на Славянском бульваре
Фото:
3/8  Все потому, что нас переполняет страх, будто это может случиться с нами и нашей семьей, и этот будоражащий страх толкает нас на бесконечное просматривание страшных записей. На фото: пожар в Кемерово
Фото:
4/8  Так заложено природой — мы хотим знать больше о том, что может нам угрожать, чтобы уберечься, и чем чаще прокручиваем сцены аварий, пожаров и других трагедий, тем больше ощущаем себя «подготовленными» к тому, что может случиться с нами, или наполняемся уверенностью, что сможем это предотвратить в собственной жизни. На фото: грузовик въехал в толпу в Ницце
Фото:
5/8  И если раньше подглядывание ограничивалось окном, то теперь мы можем совершенно безнаказанно вторгаться в личное пространство, наблюдая за самыми интимными, личными историями, становясь не только подсматривающими, но и соучастниками. На фото: высунувшаяся с голой грудью из окна авто россиянка, которая разбилась о дорожный знак
Фото:
6/8  Это перестало считаться неприличным или извращенным, а получило негласное одобрение — если этим переполнен не только свободный интернет, но и СМИ, значит, нет ничего дурного, чтобы это смотреть. А чем больше мы готовы увидеть, тем больше будет желающих нам это показать. На фото: трагедия во время марафона в Бостоне
Фото:
7/8  В прямом эфире совершаются самоубийства, и видео с людьми, которые бьются в предсмертных конвульсиях, набирают колоссальное количество просмотров. В сеть выкладываются видео убийств, и пока их не удаляют администрации соцсетей, мало кто может устоять перед просмотром. На фото: трамвай в Москве насмерть сбивает засмотревшуюся в телефон женщину
Фото:
8/8  В погоне за новыми эмоциями и возбуждающим страхом мы открываем завесу все дальше и дальше. Но где та черта, которую не решится перейти наше любопытство? И есть ли она вообще? На фото: крушение грузового самолета в Афганистане
Фото:
Автобус въезжает в подземный переход и давит прохожих. Обнаженная девушка высовывается из окна машины, и дорожный столб разбивает ей голову. Люди бегут по коридорам горящего торгового центра. Террорист стреляет по толпе. Падающий пассажирский самолет, автомобильные аварии, сбитые пешеходы, выпрыгивающие из окон люди, кровь, крики, слезы… Миллионы просмотров, тысячи комментариев.
Почему мы так любим видео с регистраторов и ролики очевидцев? Чем так привлекает зрелище страданий и смертей, происходящих на наших глазах? Может, с нами что-то не так?
Елизавета Александрова-Зорина о том, почему мы любим видео очевидцев.
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