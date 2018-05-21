Смерть в прямом эфире 

1/8 Многих страшит и удивляет, что миллионы просмотров набирают не хорошие фильмы или научно-популярные видео, а домашние записи с детьми или пляшущими на свадьбе пьяными гостями. Нам нравится подглядывать? Да, нравится, и интернет-ролики не привнесли ничего нового, только заменили и «усовершенствовали» подглядывание сквозь замочную скважину или щель в заборе РИА Новости Фото:

2/8 Короткие записи от нескольких секунд до пары минут заставляют плакать, смеяться, пугаться, сопереживать, примерять случившееся на себя, и при этом обладают сильнейшим эффектом присутствия и ощущением правдивости, которые при просмотре фильма — лишь результат допущения и самовнушения. На фото: ситуация с автобусом на Славянском бульваре Фото: Кадр из видео

3/8 Все потому, что нас переполняет страх, будто это может случиться с нами и нашей семьей, и этот будоражащий страх толкает нас на бесконечное просматривание страшных записей. На фото: пожар в Кемерово Фото: Кадр из видео

4/8 Так заложено природой — мы хотим знать больше о том, что может нам угрожать, чтобы уберечься, и чем чаще прокручиваем сцены аварий, пожаров и других трагедий, тем больше ощущаем себя «подготовленными» к тому, что может случиться с нами, или наполняемся уверенностью, что сможем это предотвратить в собственной жизни. На фото: грузовик въехал в толпу в Ницце Фото: Кадр из видео

5/8 И если раньше подглядывание ограничивалось окном, то теперь мы можем совершенно безнаказанно вторгаться в личное пространство, наблюдая за самыми интимными, личными историями, становясь не только подсматривающими, но и соучастниками. На фото: высунувшаяся с голой грудью из окна авто россиянка, которая разбилась о дорожный знак Фото: Кадр из видео

6/8 Это перестало считаться неприличным или извращенным, а получило негласное одобрение — если этим переполнен не только свободный интернет, но и СМИ, значит, нет ничего дурного, чтобы это смотреть. А чем больше мы готовы увидеть, тем больше будет желающих нам это показать. На фото: трагедия во время марафона в Бостоне Фото: Кадр из видео

7/8 В прямом эфире совершаются самоубийства, и видео с людьми, которые бьются в предсмертных конвульсиях, набирают колоссальное количество просмотров. В сеть выкладываются видео убийств, и пока их не удаляют администрации соцсетей, мало кто может устоять перед просмотром. На фото: трамвай в Москве насмерть сбивает засмотревшуюся в телефон женщину Фото: Кадр из видео