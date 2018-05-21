Смерть в прямом эфире 

Автобус въезжает в подземный переход и давит прохожих. Обнаженная девушка высовывается из окна машины, и дорожный столб разбивает ей голову. Люди бегут по коридорам горящего торгового центра. Террорист стреляет по толпе. Падающий пассажирский самолет, автомобильные аварии, сбитые пешеходы, выпрыгивающие из окон люди, кровь, крики, слезы… Миллионы просмотров, тысячи комментариев.
Почему мы так любим видео с регистраторов и ролики очевидцев? Чем так привлекает зрелище страданий и смертей, происходящих на наших глазах? Может, с нами что-то не так?
Елизавета Александрова-Зорина о том, почему мы любим видео очевидцев.