«Херсонес» меняет график работы

С 21 мая государственный музей-заповедник "Херсонес Таврический" переходит на летнее расписание, продлевая часы работы. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

"По просьбам жителей и гостей города-героя изменены часы работы государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический". С 21 мая по 30 сентября установлен график работы с 7.00 до 20.00", — уточнили в пресс-службе.

В музее добавили, что вход посетителей на территорию заповедника будет прекращаться в 19.30. Кроме того, добавлена дополнительная сборная экскурсия в 18.30.