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«Херсонес» меняет график работы
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«Херсонес» меняет график работы 

РИА Новости Крым 20 часов назад
Фото: РИА Новости
С 21 мая государственный музей-заповедник "Херсонес Таврический" переходит на летнее расписание, продлевая часы работы. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
"По просьбам жителей и гостей города-героя изменены часы работы государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический". С 21 мая по 30 сентября установлен график работы с 7.00 до 20.00", — уточнили в пресс-службе.
В музее добавили, что вход посетителей на территорию заповедника будет прекращаться в 19.30. Кроме того, добавлена дополнительная сборная экскурсия в 18.30.
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