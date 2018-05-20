Россияне остались без дешевой Турции 

Туроператоры прогнозируют скачок цен на отдых в Турции. Как ожидается, в июле—августе путевки в Кемер, Белек, Анталию, Сиде подорожают, по сравнению с маем минимум в два раза, сообщает «URA.RU».
Щадящие цены на путевки в апреле—мае, по словам сотрудников туриндустрии, объяснялись активным демпингом с целью привлечения туристов, сейчас же турки попытаются наверстать упущенное. «Туры по 350 долларов окончательно ушли в прошлое. Поэтому отдохнуть за копейки уже вряд ли удастся», — уверен председатель правления Всероссийского объединения туристов Роман Бобылев.
Ожидается, что турецкие курорты в этом сезоне посетит шесть миллионов россиян вместо 4,5 миллионов в прошлом году.
По словам гендиректора туристической сети «Розовый слон» Алексана Мкртчяна, в мае двое взрослых могут отдохнуть неделю в пятизвездочном отеле за 30 тысяч рублей, в августе цена вырастет как минимум в два раза. Дело в том, что весной правительство Турции в большей мере дотирует чартерные рейсы, чем летом.
Как отмечает Мкртчян, россиян, планируя свой отпуск, ориентируются в первую очередь на его стоимость, поэтому многие от поездок в Турцию предпочтут отказаться.