«Мединский не боится брать огонь на себя»

В новом правительстве пост министра культуры вновь займет Владимир Мединский. Культурное сообщество за предыдущие шесть лет так для себя и не определило — положительный для культуры персонаж он или нет. Либеральное «крыло» предприняло максимум усилий, чтобы продавить на должность министра своего кандидата. Однако Путин в итоге все-таки выбрал «патриота». Скорее всего потому, что в сегодняшних условиях конфронтации с Западом невозможно найти консолидирующую фигуру, которая бы устроила всех. Об этом пишет Культуромания.

Надо заметить, ни один из федеральных министров не успел за время своей работы нажить такого длинного списка скандалов как Владимир Мединский, что их — эти скандалы — даже вынесли в отдельную статью Википедии. Международный центр Рерихов, запрет на фильмы про «Рашку», история с плагиатом в диссертации… Отдельная рубрика конфликты: с директором Госархива Сергеем Мироненко, с писателем Даниилом Граниным, с кинорежиссером Виталием Манским, с журналистами…

— Вот именно потому его решили оставить во главе Минкультуры, что он не боялся никогда брать огонь на себя, — говорит «Культуромании» театральный критик, ректор ГИТИС Григорий Заславский. — Он шел, заранее зная, какие потоки грязи на него польются, все равно шел. Это бывает редко.

Среди театральных деятелей, к слову, а также работников музеев встретить сторонников Владимира Мединского можно гораздо чаще, чем в других сферах. Неудивительно. Посещаемость театров за последние 6 лет выросла больше, чем на 20%. В регионах отремонтировано и открыто около 100 новых музеев, десятки театров и филармоний. Открыта филармония в Москве, новая сцена Мариинки в Петербурге. Зарплаты работников в среднем по стране выросли с 15 тыс. руб. до 30 тыс.

— Не надо забывать, как интеллигентно была проведена смена руководства в Пушкинском музее, Третьяковке. При этом, решения о кадрах в отдельных случаях были знаковыми. Взять хотя бы Зельфиру Трегулову, посмотрите, что Третьяковская галерея представляет собой сегодня. Мединский очень эффективный менеджер, — замечает Григорий Заславский.

Поддерживают министра и в сфере турбизнеса, который тоже входит в ведомство Минкультуры. Президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин говорит «Культуромании», что последние шесть лет министерство работало эффективно, как никогда. И очень надеется, что никаких изменений ни в структуре Минкультуры, ни в руководстве не произойдут в ближайшее время.

Впрочем, в Обществе охраны памятников культуры с этими оценками не согласны. Инспектор Александра Андреева уверена, что оставили Владимира Мединского на посту якобы исключительно в интересах строительных компаний. Вот как она поясняет это «Культуромании»:

— Это человек, который "сдал" Архангельское. Несколько дней назад подписал распоряжение о сносе в Санкт-Петербурге, в историческом районе, казарм, которые являются объектами культурного наследия. Основание, что они аварийные. Но это юридический бред, потому что, если памятник находится в аварийном состоянии, его надо реставрировать. Единственной причиной является желание застроить. А еще принятие новой редакции федерального закона об охране памятников. По некоторым позициям он имел безусловные плюсы, но по некоторым — минусы. И минусы эти, несомненно, в пользу застройщиков.

Не могут Мединскому простить и передачу Исаакиевского собора в ведомство РПЦ. Культурная столица, надо заметить, в принципе выступает главным оппонентом министра культуры. В Санкт-Петербурге даже был организован Общественный комитет «спасения Публичной библиотеки от Мединского». Письмо с просьбой спасти Национальную библиотеку от министра писали и президенту Владимиру Путину.

Между тем, источник, пожелавший остаться неназванным, отметил, что только при Владимире Мединском в министерстве культуры прекратила свое существование «система откатов».

Хотя Генпрокуратура мимо ведомства не прошла стороной. В 2013 г. предъявила обвинение в недополучении доходов в бюджет. В 2016 г. прокуроры обнаружили, что Минкульт «создает условия для вывоза культурных ценностей за границу». В том же 2016 скандал разгорелся и из-за средств, выделенных на реставрационные работы. Ущерб, нанесенный государству оценили в 50 миллионов рублей, несколько замов Мединского были арестованы.

Советник российского президента по культуре Владимир Толстой заявил тогда, что на месте главы Минкультуры ушел бы в отставку из-за коррупционного скандала в министерстве: «Команду подбирает руководитель, и он должен нести за нее ответственность».

Буквально вчера, когда вопрос о назначении министра был еще открыт, появилась новая компрометирующая информация. Задержали бывшего заместителя министра Григория Пирумова, ранее уже осужденного за хищение 160 млн руб, выделенных на реставрацию. Теперь Пирумов обвиняется в краже то ли 450 млн, то ли даже 860 млн рублей, которые Минкульт планировал потратить на расширение Эрмитажа. Заявление в правоохранительные органы было инициировано Эрмитажем — надо сказать, в очень удачный момент. При этом считается, что руководитель Эрмитажа — Михаил Пиотровский — является неким «неформальным лидером» либерального крыла в российской культуре.

Несмотря на информационную атаку, назначение все таки состоялось. Возможно потому, что Владимир Путин — крайне практичный политик. Он прекрасно понимает, что в современных условиях найти устраивающую и либералов, и патриотов фигуру министра просто нереально. А в интересах страны, которая вступила в серьезное противостояние с Западом — скорее «министр-патриот», возглавляющий РВИО.

Татьяна Смородинская