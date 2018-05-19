Скандал у Соловьева: «Крым не потерян для Украины»

Российский кинорежиссер Карен Шахназаров заявил, что Крым не потерян для Украины. Воссоединиться с полуостровом Киев может, вступив в государственный союз с Россией и организовать одно мощное государство.
«И тогда и мост будет общий, и Крым будет общий», — сказал он.
Своим взглядом на проблему он поделился в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым», комментируя заявления Киева в связи с открытием автомобильного движения по Крымскому мосту через Керченский пролив.
По мнению режиссера, «Украина и украинский народ — это часть большой российской нации».
«Он может жить отдельно, но все равно смысл в этом», — отметил он.
Режиссер также предположил, что и на строительстве моста работало много граждан Украины. Крымский мост — это повод для гордости.
«Великая нация может построить такое великолепное сооружение», — подчеркнул он.
Шахназаров считает, что украинцев вводили в заблуждение. Поэтому сейчас они так бурно реагируют на то, что мост действительно построен. Это мнение разделяет и политолог Сергей Михеев, заявивший, что 4 года подряд на Украине рассказывали, что «это надувной мост из пластилина».