Скандал у Соловьева: «Крым не потерян для Украины»

Шахназаров у Соловьева: «Крым не потерян для Украины»

«И тогда и мост будет общий, и Крым будет общий», — сказал он.

Своим взглядом на проблему он поделился в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым », комментируя заявления Киева в связи с открытием автомобильного движения по Крымскому мосту через Керченский пролив.

По мнению режиссера, «Украина и украинский народ — это часть большой российской нации».

«Он может жить отдельно, но все равно смысл в этом», — отметил он.

Режиссер также предположил, что и на строительстве моста работало много граждан Украины. Крымский мост — это повод для гордости.

«Великая нация может построить такое великолепное сооружение», — подчеркнул он.