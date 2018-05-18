Пицца взлетела в воздух и сняла видео 

Первый дрон из пиццы поднялся в испанское небо. Создал такой съедобный летательный аппарат блогер, носящий ник deDrones (настоящее имя Эрик Понс Родригес). Для постройки беспилотника мужчина отправился в супермаркет и закупился продуктами, которые нужны для выпечки пиццы. Дома он испёк корж, покрыл его начинкой, вырезал из него основную часть, а затем оснастил техническими элементами: двигателем, винтами и камерой. Запуск съедобного беспилотника прошёл успешно. После того, как дрон-пицца вернулся, Эрик с аппетитом уничтожил его, о чём позже сообщил бравшему у него интервью журналисту. Также мужчина отметил, что ему понадобилось провести несколько экспериментов, чтобы соорудить дрон, который сумел бы подняться в воздух. Несколько предыдущих экземпляров терпели катастрофы ещё на взлёте: теряли управление, разваливались на части и падали. Весь процесс испанец запечатлел на видео. Ролик начинается с похода в магазин, продолжает его процесс замешивания теста и выпекания коржа, а затем же Эрик показывает готовый беспилотник. Запускали дрон на свежем воздухе, в ролике даже присутствуют кадры, снятые пиццей.