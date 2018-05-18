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Сергей Мавроди «воскрес»
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Сергей Мавроди «воскрес» 

Рамблер 2 часа назад
В официальном Twitter-аккаунте Сергея Мавроди появилось первое сообщение после смерти основателя финансовой пирамиды МММ.
«Ну что же… Отдохнули и хватит. Запущен Мавро офис, в котором вы сможете обменять старые билеты МММ на новые MVR, Которые уже торгуются на биржах. Ожидаем рост! Финансовый Апокалипсис неизбежен! =))», — говорится в сообщении.
>> Парадоксальная смерть «великого афериста» Мавроди
Кто именно пишет от лица махинатора, неизвестно.
Напомним, что Сергей Мавроди скончался 26 марта в Москве в возрасте 62 лет. Легендарному основателю пирамиды МММ стало плохо на автобусной остановке. Прибывшие на место врачи скорой помощи констатировали смерть.
Комментарии63  Ещё 3 источника 
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