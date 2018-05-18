Сергей Мавроди «воскрес» 

В официальном Twitter-аккаунте Сергея Мавроди появилось первое сообщение после смерти основателя финансовой пирамиды МММ.
«Ну что же… Отдохнули и хватит. Запущен Мавро офис, в котором вы сможете обменять старые билеты МММ на новые MVR, Которые уже торгуются на биржах. Ожидаем рост! Финансовый Апокалипсис неизбежен! =))», — говорится в сообщении.
Кто именно пишет от лица махинатора, неизвестно.
Ну что же… Отдохнули и хватит.
Запущен Мавро офис, в котором вы сможете обменять старые билеты МММ на новые MVR, Которые уже торгуются на биржах:https://t.co/i1cQE42mlK
Ожидаем рост! #БилетМММ #YoBit #mavro #ммм #биткоин #MMMGLOBAL
Финансовый Апокалипсис Неизбежен! =)) pic.twitter.com/45qcUxseBs— Сергей Мавроди (@Sergey_Mavrody) 18 мая 2018 г.
Напомним, что Сергей Мавроди скончался 26 марта в Москве в возрасте 62 лет. Легендарному основателю пирамиды МММ стало плохо на автобусной остановке. Прибывшие на место врачи скорой помощи констатировали смерть.