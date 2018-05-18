Сергей Мавроди «отдохнул и воскрес»

Твиттер-аккаунт основателя системы финансовых пирамид Сергея Мавроди воскрес — в нем появилось первое сообщение после смерти махинатора.

«Ну что же… Отдохнули и хватит. Запущен Мавро офис, в котором вы сможете обменять старые билеты МММ на новые MVR, Которые уже торгуются на биржах», — говорится в официальном верифицированном аккаунте Мавроди (орфография оригинала сохранена).

Также аккаунт вновь пообещал поклонникам предпринимателя «неизбежность финансового апокалипсиса». Кто именно пишет от лица легендарного мошенника, неизвестно.