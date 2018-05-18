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Сергей Мавроди «отдохнул и воскрес»
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Сергей Мавроди «отдохнул и воскрес» 

Lenta.ru 53 минуты назад
Твиттер-аккаунт основателя системы финансовых пирамид Сергея Мавроди воскрес — в нем появилось первое сообщение после смерти махинатора.
«Ну что же… Отдохнули и хватит. Запущен Мавро офис, в котором вы сможете обменять старые билеты МММ на новые MVR, Которые уже торгуются на биржах», — говорится в официальном верифицированном аккаунте Мавроди (орфография оригинала сохранена).
>> Парадоксальная смерть «великого афериста» Мавроди
Также аккаунт вновь пообещал поклонникам предпринимателя «неизбежность финансового апокалипсиса». Кто именно пишет от лица легендарного мошенника, неизвестно.
Математик, предприниматель, мошенник, основатель крупнейший финансовой пирамиды «МММ» Сергей Мавроди умер от сердечного приступа 26 марта в возрасте 62 лет. До конца своих дней он продолжал развивать свою сеть финансовых пирамид за пределами России, активно осваивая новые способы привлечения средств, в частности, с помощью криптовалют и электронных бирж. Особую популярность его идеи нашли в бедных странах Африки.
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