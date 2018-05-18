Пока вы спали: Киев поддержал идею взорвать Крымский мост 

Украина одобрила подрыв Крымского моста
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что украинцы поддерживают инициативу взорвать Крымский мост. Об этом в Twitter сообщил журналист американского издания Washington Examiner Том Роган, ранее к этому призвавший. По его словам, Климкин пообещал помочь ему, если из-за подобных призывов Россия попытается посадить его в «Черного дельфина» — тюрьму для пожизненно осужденных в Оренбургской области.
Telegram использует военные технологии
Мессенджер Telegram обходит блокировку в России при помощи технологий, созданных Министерством обороны РФ, сообщил «Коммерсанту» близкий к военному ведомству источник. По его словам, одним из методов Telegram для обхода блокировки является автоматическая смена IP-адресов — технология, которую в 2007–2009 годах запатентовали сотрудники Военной академии связи Минобороны.
Трамп шантажировал Меркель
Президент США Дональд Трамп призвал немецкого канцлера Ангелу Меркель не поддерживать строительство Россией газопровода «Северный поток — 2», сообщает Wall Street Journal. По данным издания, в обмен американский лидер предложил обсудить новое торговое соглашение между США и ЕС.
Выплаты по ОСАГО вырастут вдвое
Ровно через две недели выплаты по европротоколу застрахованным по ОСАГО водителям вырастут вдвое, сообщают «Ведомости». Максимальная выплата участникам ДТП без пострадавших, оформившим аварию без участия полиции, вырастет до 100 тысяч рублей с 1 июня. Соответствующее решение принял Центральный банк России, утвердив изменения правил обязательного страхования автогражданской ответственности.
Китай готовится к войне
Китай, строящий укрытия для тактической авиации на авиабазе Шуймэнь, готовится к войне за Тайвань, сообщают «Известия». Авиабаза расположена лишь в 250 километрах от северного побережья тихоокеанского острова, который КНР считает своей «исконной территорией». Также «оживления» на авиабазе опасаются в Японии, так как китайским истребителям понадобится лишь 12 минут, чтобы добраться до ныне японского архипелага Сенкаку, на который Китай также претендует.