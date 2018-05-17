Макаревича уличили во лжи

Ранее лидер «Машины времени» рассказал на своей странице в Facebook, что стилист Beatles Лесли Кавендиш послал ему экземпляр своей книги по почте. Но через «неделю, другую, третью, месяц» Макаревич книгу так и не получил. Директор «Джем-Клуба» Макаревича дважды ходил в районное почтовое отделение, и на второй раз посылку нашли на полке. Сотрудники отделения объяснили, что у них уволился последний почтальон.

В пресс-службе «Почты России» РБК рассказали, что посылка для Макаревича поступила в почтовое отделение номер 107046 26 марта. В этот же день было сформировано извещение, а почтальон доставил его по указанному адресу. Извещение он передал на ресепшн джаз-клуба «Джем-Клуб».

В компании отметили, что директору «Джем-Клуба» не выдавали посылку, так как у него не было доверенности от Макаревича. Представители «Почты России» отметили, что 4 апреля Макаревич сам забрал посылку под роспись.