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Макаревича уличили во лжи
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Макаревича уличили во лжи 

Рамблер 2 часа назад
Представители «Почты России» в комментарии РБК опровергли информацию музыканта Андрея Макаревича о дефиците почтальонов в Москве.
Ранее лидер «Машины времени» рассказал на своей странице в Facebook, что стилист Beatles Лесли Кавендиш послал ему экземпляр своей книги по почте. Но через «неделю, другую, третью, месяц» Макаревич книгу так и не получил. Директор «Джем-Клуба» Макаревича дважды ходил в районное почтовое отделение, и на второй раз посылку нашли на полке. Сотрудники отделения объяснили, что у них уволился последний почтальон.
В пресс-службе «Почты России» РБК рассказали, что посылка для Макаревича поступила в почтовое отделение номер 107046 26 марта. В этот же день было сформировано извещение, а почтальон доставил его по указанному адресу. Извещение он передал на ресепшн джаз-клуба «Джем-Клуб».
В компании отметили, что директору «Джем-Клуба» не выдавали посылку, так как у него не было доверенности от Макаревича. Представители «Почты России» отметили, что 4 апреля Макаревич сам забрал посылку под роспись.
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