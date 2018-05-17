«Эхо войны»: Россия потеряет 11 млн человек

Через 30 лет численность населения России сократится до 132,7 млн человек, свидетельствуют данные доклада ООН . Кроме того, согласно документу, городское население страны будет расти и к 2050 году составит 83,3%. Эксперты связывают сокращение числа россиян со вторичным и третичным эхом войны и с тем, что многодетность на протяжении прошлого века постепенно выходила из моды.

К 2050 году численность населения России сократится более чем на 11 млн — до 132,7 млн человек. Об этом говорится в докладе Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, составленном по оценкам национальных статистических агентств. По данным на 2018 год, в стране проживают около 144 млн человек.

Доля городских жителей к 2025 году в России увеличится на 3 млн человек до 110,6 млн, а сельского населения — сократится на 14 млн с 36,8 до 22,1 млн человек. При этом разрыв между городским и сельским населением будет усиливаться.

Так, к середине XXI века более 80% россиян будут проживать в городах. Для сравнения, в 1950 году в стране проживало больше сельского населения (около 55%), чем городского (чуть больше 40%).

К 2035 году Москва останется самым густонаселенным городом Европы. В 2025 году там будут проживать 12,8 млн человек, и этот показатель сохранится на протяжении следующих десяти лет. Ненамного, примерно на 300 тыс. человек, вырастет к этому времени население второго по численности в России города, Санкт-Петербурга — до 5,6 млн человек.

По прогнозам ООН, к 2030 году в России увеличится число городов с населением от 300 тыс. человек, но вот городов-миллионников больше не станет — сейчас их 13 по всей стране.

Хорватия, Латвия, Литва, Польша, Молдавия, Румыния, Сербия и Украина. Ранее ООН назвали страны, в которых к 2050 году ожидается наибольшее сокращение численности населения. К ним относятся Болгария

Как рассказал «Газете.Ru» директор Института демографии НИУ ВШЭ Сергей Захаров, показатель в 132 млн человек соответствует выводам, к которым пришли в различных организациях:

«Мы регулярно делаем демографические прогнозы. 20 лет назад было известно, что к 2050 году будет такая численность. Эта ситуация прогнозируемая, никакой неожиданности нет. Это почти предопределено — плюс минус пять миллионов».

Численность населения России в ближайшей перспективе расти никак не может, отметил эксперт. Он добавил, что вопрос в том, какими темпами она будет сокращаться.

«Трудно представить такой объем миграции, который смог бы компенсировать естественную убыль населения в нашей стране. А убыль будет только расти», — считает Захаров.

Впрочем, демографическим кризисом происходящее в РФ эксперт не называет.

«Это эволюционные изменения, заложенные в 100-летней истории России. Ни одно поколение россиян, родившихся с 1910 года, не воспроизвело себя в детях. Каждое новое поколение было малочисленнее предыдущего», — добавил специалист.

Еще один фактор, объясняющий снижение численности населения, — это социальные катаклизмы.

«Сейчас продолжает действовать вторичное и третичное эхо войны. Мы действительно находимся в яме в вопросе численности потенциальных матерей и отцов, которые будут формировать семьи в ближайшие два десятилетия. Они малочисленны, так как их родили малочисленные матери в 60-е годы — их родители, в свою очередь, были малочисленны, так как родились в годы войны. Эхо войны отменить нельзя», — заявил Захаров.

Что касается урбанизации, то этот процесс идет уже около века, подчеркнул эксперт.

«Сейчас особого усиления его нет — он идет органично, что присуще переходу экономики в постиндустриальную эпоху. Идет снижение роли аграрного сектора. Действуют рыночные отношения, которые сокращают неэффективное производство, повышают производительность труда в сельской местности. Если же мы усиливаем производство, население переезжает в города, это естественно», — констатировал директор Института демографии НИУ ВШЭ.

В начале мая президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить в стране устойчивый естественный рост численности населения, повысить продолжительность жизни населения до 78 лет к 2024 году, а к 2030 году — до 80 лет, а также увеличить коэффициент рождаемости до 1,7. Помимо этого, кабмину было поручено понизить в два раза уровень бедности в России.

Прошлый год отметился самым крупным сокращением населения за десятилетие. Уровень рождаемости в России упал на 10,7% по сравнению с 2016 годом. По данным Росстата, за год в стране на свет появились 1,69 млн детей, что на 203,4 тыс. человек меньше, чем в 2016 году. Это сопоставимо лишь с 2007 годом, когда в России родились 1,61 млн граждан.

Несмотря на то что в 2016 году произошел рост населения на 5,4 тыс. человек, в прошлом году число россиян сократилось на 134,4 тыс. человек. В то же время в 2017 году удалось снизить смертность — на 63,6 тыс. Тогда в течение года в стране умерли 1,824 млн человек.

По мнению внештатного специалиста Минздрава РФ по профилактической медицине Сергея Бойцова, задача по увеличению продолжительности жизни очень амбициозна. Он отметил, что для этого необходимо тщательно изучить основные факторы риска, влияющие на продолжительность жизни россиян. Некоторые из них уже известны из предыдущих исследований — это артериальная гипертония, ожирение и употребление алкоголя.

«У нас 39% мужчин до 60 лет не доживают, а 32% из этого показателя — это смерти, связанные с внешними причинами или с пагубным употреблением алкоголя», — рассказал Бойцов РИА «Новости».

Специалист также считает, что для увеличения продолжительности жизни необходимо активнее пропагандировать отказ от вредных привычек, правильное питание и регулярные занятия спортом, а также повысить качество оказания медицинской помощи.

В апреле этого года заместитель главы Минздрава Дмитрий Костенников заявил, что в 2017 году продолжительность жизни в России достигла своего исторического максимума и составила 72,7 года. Он также добавил, что к 2025 году в России будут почти 40 млн граждан старше трудоспособного возраста.