Пока вы спали: Россия станет «налоговым раем»

Украина назвала «Газпром» жирным медведем

Реформе газотранспортной системы Украины мешает «жирный медведь» — «Газпром». Об этом, как сообщает «Взгляд», заявил главный исполнительный директор «Нафтогаза» Андрей Коболев . По его словам, «Газпром» нужно «заставить» выполнить решение суда и возобновить транзит газа к концу 2019 года, однако российская компания ведет себя как «не агрессивный, а спокойный медведь в лавке».

«Жирный медведь пользуется своим положением», — подытожил он.

США готовят санкции из-за русских ракет

РУСАДА осталось без прав

Всемирное антидопинговое агентство не стало рассматривать восстановление прав Российского антидопингового агентства на своем исполкоме. Об этом, как сообщает Inside the Games, рассказал глава ВАДА. По словам Оливье Ниггли, несоответствие РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу никак не изменилось, а вопрос о восстановлении даже не поднимался.

Россия станет «налоговым раем»

Ученые нашли возможную причину рака

Бесконтрольному размножению раковых клеток способствуют необычно длинные нити РНК. К такому выводу пришли специалисты Университета Кейс Вестерн резерв (США). Выдержки из их исследования опубликованы на портале EurekAlert. Ученые сравнили количество длинных некодирующих РНК (lncRNA) в здоровой и больной толстой кишке и обнаружили, что внутри раковых клеток их было гораздо больше. По словам специалистов, именно эти РНК могут быть причиной рака, так как генетическая модификация заставила клетки размножаться не бесконтрольно, а с нормальной скоростью.