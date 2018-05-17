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Пока вы спали: Россия станет «налоговым раем»
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Пока вы спали: Россия станет «налоговым раем» 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters

Украина назвала «Газпром» жирным медведем

Реформе газотранспортной системы Украины мешает «жирный медведь» — «Газпром». Об этом, как сообщает «Взгляд», заявил главный исполнительный директор «Нафтогаза» Андрей Коболев. По его словам, «Газпром» нужно «заставить» выполнить решение суда и возобновить транзит газа к концу 2019 года, однако российская компания ведет себя как «не агрессивный, а спокойный медведь в лавке».
«Жирный медведь пользуется своим положением», — подытожил он.

США готовят санкции из-за русских ракет

США могут ввести против России санкции за «нарушение» условий Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сообщает пресс-служба Белого дома. Новые ограничительные меры, в том числе санкции, главе Госдепа Майку Помпео поручил разработать президент Дональд Трамп, которому, в свою очередь, это поручил Конгресс.

РУСАДА осталось без прав

Всемирное антидопинговое агентство не стало рассматривать восстановление прав Российского антидопингового агентства на своем исполкоме. Об этом, как сообщает Inside the Games, рассказал глава ВАДА. По словам Оливье Ниггли, несоответствие РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу никак не изменилось, а вопрос о восстановлении даже не поднимался.

Россия станет «налоговым раем»

Вскоре на территории России появятся районы с признаками офшора. Об этом, как сообщают «Ведомости», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, «совсем скоро» планируется появление районов с особым налоговым режимом и правовым статусом на островах Русский и Октябрьский.

Ученые нашли возможную причину рака

Бесконтрольному размножению раковых клеток способствуют необычно длинные нити РНК. К такому выводу пришли специалисты Университета Кейс Вестерн резерв (США). Выдержки из их исследования опубликованы на портале EurekAlert. Ученые сравнили количество длинных некодирующих РНК (lncRNA) в здоровой и больной толстой кишке и обнаружили, что внутри раковых клеток их было гораздо больше. По словам специалистов, именно эти РНК могут быть причиной рака, так как генетическая модификация заставила клетки размножаться не бесконтрольно, а с нормальной скоростью.
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