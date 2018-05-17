Жители Подмосковья пожаловались на неприятный запах

Жители Волоколамского района примерно с 22:00 среды до утра четверга жаловались на появление неприятного запаха, несколько человек в этой связи собрались ночью на площади перед администрацией муниципалитета. Об этом люди сообщили в социальных сетях, а в четверг ТАСС подтвердил мэр Волоколамска Петр Лазарев.
"Был жуткий запах, дома не было возможности находиться. Несколько человек собрались на площади. Я тоже пришел на площадь [перед администрацией], там пахло меньше, чем дома", — сказал он. Лазарев добавил, что его супруга из-за запаха плохо себя чувствовала.
Глава Волоколамского района Андрей Вихарев отказался комментировать ТАСС появление неприятного запаха в муниципалитете. Его пресс-служба оказалась недоступна.
Ранее Минэкологии Подмосковья установило, что основной причиной появления неприятного запаха, на который жалуются местные жители, являются периодические выбросы свалочного газа с расположенного вблизи Волоколамска полигона бытовых отходов "Ядрово". Свалочный газ преимущественно состоит из метана и имеющих неприятный запах примесей меркаптанов и сероводорода. При этом человек начинает ощущать запах сероводорода при его концентрации в воздухе 1,4-2,3 мг/м3. Предельно допустимая концентрация (ПДК, норма) по этому газу для жилых зон в России установлена в 0,008 мг/м3.
Однако отчеты со стационарных станций контроля воздуха в районе Министерства экологии и природопользования Московской области и замеры воздуха, сделанные МЧС, не показали превышений предельно допустимой концентрации ни по одному из загрязняющих веществ за минувшие сутки.
Начальник управления образования Волоколамского района Дмитрий Полежаев заявил ТАСС, что несмотря на жалобы жителей начало занятий в садах и школах муниципалитета сегодня не переносилось. По его словам, в районе этой ночью и утром не было неприятного запаха.