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Под Ростовом найдены останки 58 человек
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Под Ростовом найдено крупное захоронение солдат времен Великой Отечественной 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Reuters
Поисковики считают, что имена многих бойцов удастся восстановить, поскольку в архивах сохранился список потерь на данном направлении.
В Ростовской области обнаружено крупное захоронение солдат времен Великой Отечественной войны. В городе Новошахтинск местные жители нашли братскую могилу, а в ней — останки 58 солдат.
Уже установлено, что они погибли в первый год войны — в 1941-м. В то время в этом районе был полевой госпиталь, а неподалеку от него — в лесу — хоронили погибших солдат, которые защищали Ростов от фашистов.
Поисковики считают, что имена многих бойцов удастся восстановить, поскольку в архивах сохранился список потерь среди сражавшихся на Шахтинском направлении в тот период войны.
Но предстоит поисковикам и не менее сложная работа — после идентификации начнется поиск родственников погибших солдат.
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