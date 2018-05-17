Под Ростовом найдены останки 58 человек

Под Ростовом найдено крупное захоронение солдат времен Великой Отечественной

Поисковики считают, что имена многих бойцов удастся восстановить, поскольку в архивах сохранился список потерь на данном направлении.

В Ростовской области обнаружено крупное захоронение солдат времен Великой Отечественной войны. В городе Новошахтинск местные жители нашли братскую могилу, а в ней — останки 58 солдат.

Уже установлено, что они погибли в первый год войны — в 1941-м. В то время в этом районе был полевой госпиталь, а неподалеку от него — в лесу — хоронили погибших солдат, которые защищали Ростов от фашистов.

Поисковики считают, что имена многих бойцов удастся восстановить, поскольку в архивах сохранился список потерь среди сражавшихся на Шахтинском направлении в тот период войны.

Но предстоит поисковикам и не менее сложная работа — после идентификации начнется поиск родственников погибших солдат.