Летние лагеря Подмосковья проверят на безопасность

В Подмосковье летние лагеря проверяют на пожарную безопасность

Проверки соблюдения требований пожарной безопасности проходят во всех летних детских лагерях Подмосковья , также специалисты проводят тренировки и инструктаж персонала перед началом сезона, сообщила пресс-служба правительства Московской области

"В настоящее время проходят проверки соблюдения требований пожарной безопасности во всех летних оздоровительных лагерях Подмосковья. Параллельно с проверками проводятся противопожарные тренировки и инструктажи с персоналом детских лагерей — уже проведено свыше 300 таких мероприятий", — говорится в сообщении.

В проверках задействованы специалисты министерства социального развития Московской области, ГУ МЧС России по Московской области, сотрудники Роспотребнадзора , Госадмтехнадзора, Росгвардии, а также добровольцы из Российского союза спасателей и Всероссийского добровольного пожарного общества, уточнили в пресс-службе.

Всего на территории Подмосковья этим летом будет организована работа около 100 лагерей и баз отдыха с круглосуточным пребыванием детей. Кроме того, будут работать еще более 1100 летних лагерей дневного пребывания при школах, пояснили в пресс-службе.

Заезд первой смены детей в подмосковные лагеря начнется уже в конце мая. К этому времени проверки на предмет пожарной безопасности должны быть завершены, а все выявленные нарушения — устранены, добавили в пресс-службе.