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Летние лагеря Подмосковья проверят на безопасность
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В Подмосковье летние лагеря проверяют на пожарную безопасность 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: ТАСС
Проверки соблюдения требований пожарной безопасности проходят во всех летних детских лагерях Подмосковья, также специалисты проводят тренировки и инструктаж персонала перед началом сезона, сообщила пресс-служба правительства Московской области.
"В настоящее время проходят проверки соблюдения требований пожарной безопасности во всех летних оздоровительных лагерях Подмосковья. Параллельно с проверками проводятся противопожарные тренировки и инструктажи с персоналом детских лагерей — уже проведено свыше 300 таких мероприятий", — говорится в сообщении.
В проверках задействованы специалисты министерства социального развития Московской области, ГУ МЧС России по Московской области, сотрудники Роспотребнадзора, Госадмтехнадзора, Росгвардии, а также добровольцы из Российского союза спасателей и Всероссийского добровольного пожарного общества, уточнили в пресс-службе.
Всего на территории Подмосковья этим летом будет организована работа около 100 лагерей и баз отдыха с круглосуточным пребыванием детей. Кроме того, будут работать еще более 1100 летних лагерей дневного пребывания при школах, пояснили в пресс-службе.
Заезд первой смены детей в подмосковные лагеря начнется уже в конце мая. К этому времени проверки на предмет пожарной безопасности должны быть завершены, а все выявленные нарушения — устранены, добавили в пресс-службе.
"Все работающие на территории Московской области летние детские лагеря находится на учете в ГУ МЧС по Московской области. Открытие стихийных лагерей и баз отдыха, в которых отсутствует контроль за соблюдением требований безопасности, недопустимо, поэтому такие объекты будут выявляться, после чего их деятельность будет пресекаться", — отметил заместителя председателя Правительства Московской области Дмитрий Пестов, слова которого цитирует пресс-служба.
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