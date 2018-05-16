Супруга Угарова скончалась через месяц после смерти мужа

Директор Театр.doc Елена Гремина скончалась на 62-м году жизни. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Александр Плющев.
По словам журналиста, он узнал об этом от родственников Греминой, которые назвали причиной ее смерти почечную и сердечную недостаточность.
Елена Гремина была режиссером, сценаристом и драматургом. В первой половине 2000-х годов вместе с мужем Михаилом Угаровым она создала театр документальной пьесы Театр.doc.
Михаил Угаров, который также был режиссером, сценаристом и драматургом, скончался лишь полтора месяца назад после перенесенного сердечного приступа.
Елена Гремина была дочерью кинодраматурга Анатолия Гребнева, написавшего сценарии к таким фильмам, как «Июльский дождь» и «Дикая собака динго», и сестрой Александра Миндадзе — постоянного сценариста режиссера Вадима Абдрашитова.