Супруга Угарова скончалась через месяц после смерти мужа

Основательница Театра.doc скончалась через месяц после смерти мужа

По словам журналиста, он узнал об этом от родственников Греминой, которые назвали причиной ее смерти почечную и сердечную недостаточность.

Елена Гремина была режиссером, сценаристом и драматургом. В первой половине 2000-х годов вместе с мужем Михаилом Угаровым она создала театр документальной пьесы Театр.doc.

Михаил Угаров, который также был режиссером, сценаристом и драматургом, скончался лишь полтора месяца назад после перенесенного сердечного приступа.