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Супруга Угарова скончалась через месяц после смерти мужа
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В заброшенном морге Москвы нашли останки

Основательница Театра.doc скончалась через месяц после смерти мужа 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Директор Театр.doc Елена Гремина скончалась на 62-м году жизни. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Александр Плющев.
По словам журналиста, он узнал об этом от родственников Греминой, которые назвали причиной ее смерти почечную и сердечную недостаточность.
Елена Гремина была режиссером, сценаристом и драматургом. В первой половине 2000-х годов вместе с мужем Михаилом Угаровым она создала театр документальной пьесы Театр.doc.
Михаил Угаров, который также был режиссером, сценаристом и драматургом, скончался лишь полтора месяца назад после перенесенного сердечного приступа.
Елена Гремина была дочерью кинодраматурга Анатолия Гребнева, написавшего сценарии к таким фильмам, как «Июльский дождь» и «Дикая собака динго», и сестрой Александра Миндадзе — постоянного сценариста режиссера Вадима Абдрашитова.
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