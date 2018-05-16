В детских палаточных лагерях появится медперсонал, фельдшер или медсестра будут следить за здоровьем детей там, где отдыхают более 50 человек. Об этом заявили в Минздраве, передаёт РИА «Новости».
«Медицинский персонал (при численности свыше 50 детей) должен состоять из фельдшера или медсестры. При численности детей свыше 200 — врач-педиатр или врач общей практики», — говорится в сообщении.
Ранее Счётная палата рекомендовала Правительству рассмотреть вопрос об установлении на федеральном уровне дополнительной ответственности для организаций и индивидуальных предпринимателей за оказание услуг по отдыху и оздоровлению детей в несанкционированных лагерях.