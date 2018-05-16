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Пока вы спали: Украина поборет Крымский мост разумом
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Пока вы спали: Украина поборет Крымский мост разумом 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters

Украина поборет Крымский мост разумом

Иски в международные арбитражные суды — единственный «разумный и возможный» путь борьбы Украины с Крымским мостом, заявил NewsOne лидер украинской партии «Основа» Андрей Николаенко. По его словам, все экономические потери Украины нужно «прокалькулировать» и выставить России счета.

Россия вооружится «Авангардом» через два года

Россия будет готова использовать гиперзвуковые ракеты комплекса «Авангард» с планирующим крылатым блоком к 2020 году, сообщает CNBC со ссылкой на доклад спецслужб США. По данным канала, Россия уже трижды испытала сверхзвуковые ракеты для «Авангарда», а последнее из испытаний, осенью 2017-го, закончилось неудачей.

Путин сделал Крымский мост великим

Президент России Владимир Путин проехался по Крымскому мосту на «КамАЗе», чтобы сделать его открытие великим, уверен спецкор «Коммерсанта» Андрей Колесников. По его словам, организаторы мероприятия хотели, чтобы открытие сооружения стало великим, грандиозным и историческим событием, а Путин для этого не только сел за руль грузовика, но и произнес «пламенную» речь, назвав Крымский мост чудом.

СК остановил снос «Зимней вишни»

Снос сгоревшего в Кемерове торгового центра «Зимняя вишня» приостановили, сообщает «Коммерсант». По данным газеты, начавшийся накануне разбор сооружения был остановлен по распоряжению Следственного комитета, который все еще считает ТЦ вещественным доказательством в уголовном деле о пожаре.

«Сталин» репрессирует пользователей Сети

Компьютеры интернет-пользователей начал заражать вирус под названием «Сталин» (StalinLocker или StalinScreamer), сообщает Bleeping Computer. По информации портала, «Сталин» блокирует работу всех остальных процессов ПК, выводит на экран изображение лидера СССР, воспроизводит советский гимн и требует в течение 10 минут ввести правильный код. Если у пользователя это не выходит, «Сталин» удаляет с компьютера все данные.
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