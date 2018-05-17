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Профсоюзы будут против повышению пенсионного возраста
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Глава ФНПР: профсоюзы будут противостоять повышению пенсионного возраста 

РИА Новости 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Федерация независимых профсоюзов (ФНПР) надеется, что власти не примут решения о повышении пенсионного возраста, если же такую тему вынесут на обсуждение, представители работников будут резко противостоять таким действиям, заявил РИА Новости глава федерации Михаил Шмаков.
На прошлой неделе премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство подготовит предложения по изменению пенсионного возраста и внесет их в Госдуму в самой короткой перспективе. При этом премьер подчеркнул, что решения нужно принимать аккуратно, взвешенно. Во вторник замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев заявлял РИА Новости, что в правительстве ведутся дискуссии о пенсионном возрасте в РФ, но текста соответствующего проекта еще нет, решение по этому вопросу будет подготовлено только после широкого обсуждения.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в четверг заявила, что повышение пенсионного возраста в России должно быть поэтапным и может растянуться на 10 лет. Она также добавила, что повышение пенсионного возраста должно быть очень плавным, например, каждый год он может повышаться на полгода как для мужчин, так и для женщин.
"Пенсионный возраст повышать нельзя. Граждане все единогласно выбрали президента и надеются, что он глупость такую не допустит", — сказал Шмаков.
Он добавил, что ФНПР готова резко противостоять таким решениям.
"Вот когда будет решение, мы будем говорить: "Это правительство в отставку". Но решения-то нет", — сказал он.
"До того, как должно быть принято такое решение, это должно быть обсуждено на Российской трехсторонней комиссии (по регулированию социально-трудовых отношений, в нее входят правительство, работодатели и профсоюзы — ред.), вот тогда пусть официальная точка зрения правительства будет представлена, а мы будем высказывать свою официальную и жесткую точку зрения", — пообещал Шмаков.
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