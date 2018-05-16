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Лобовое стекло самолёта загорелось в полете
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Лобовое стекло самолёта загорелось в полете 

Рамблер 8 часов назад
Китайский пилот стал настоящим героем, в одиночку посадив пассажирский лайнер. На высоте 10 000 метров на лобовом стекле возникла трещина и сразу же начала расползаться, при этом появился огонь. Помощника командира экипажа начало засасывать в образовавшуюся дыру, и только ремни безопасности спасли его от катастрофы. Из-за ЧП самолёт произошла разгерметизация салона, лайнер начал резко снижаться, внутри температура понизилась до -40. Пассажиры воспользовались кислородными масками. Пилоты пришлось одному сажать машину и спасать 119 пассажиров. Как позднее рассказал лётчик, указания диспетчеров он практически не слышал из-за шума, а показания приборов разглядеть было очень сложно, потому что самолёт сильно вибрировал. Тем не менее, лайнер благополучно сел, никто из пассажиров не пострадал, два члена экипажа получили лёгкие ранения.
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