Россиянам разрешат выборочно платить за ЖКХ

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Россияне смогут выбрать тариф для оплаты ЖКХ 

360tv.ru 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Россияне смогут сами выбирать удобный тариф при оплате жилищно‐коммунальных услуг. Новые варианты пакетов по аналогии с сотовой связью уже разработало Министерство строительства и ЖКХ, уточнила газета «Известия».
Как отметил заместитель главы ведомства Андерей Чибис, подготовленные Минстроем планы ожидается направить в правительство уже в мае текущего года.
«Тарифные планы могут зависеть от разных факторов: времени, объема потребления, способа и сроков оплаты. Например, если предложат дисконт, но попросят предоплату, вы сможете принять то или иное решение», — рассказал он.
В настоящий момент ведомство разработало несколько вариантов тарифных планов. Сейчас заканчивается сбор предложений от участников рынка. Как минимум, россияне смогут выбирать из трех тарифных планов, уточняет сайт газеты.
Московская область уже начала готовиться к реализации майского указа президента о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года.
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