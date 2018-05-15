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Киселев выдвинул Киеву ультиматум
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Киселев выдвинул Киеву ультиматум 

Деловая газета «Взгляд» 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Украинские власти должны немедленно освободить журналиста РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского и прекратить преследование СМИ; в противном случае вопрос будет поднят на уровне международных структур, в том числе в ОБСЕ, заявил гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.
Киселев заявил, что власти Украины «должны немедленно освободить задержанного журналиста РИА „Новости Украина“ Кирилла Вышинского, прекратить преследовать СМИ», и подчеркнул, что это «уже не первый случай, когда киевский режим попирает основные права и свободы, преследует журналистов», передает РИА «Новости».
«В этом же ряду — убийство нашего коллеги Олеся Бузины, преследование Василия Муравицкого. Мы будем обращаться в международные структуры, в том числе журналистские, в ОБСЕ, для того, чтобы содействовать прекращению гонений в отношении журналистов на Украины», — сказал он.
Ранее сообщалось о задержании украинскими правоохранительными органами журналиста РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского.
Кроме того, во вторник силовики СБУ ворвались в офис РИА «Новости Украина» в Киеве; находящаяся внутри журналистка перестала выходить на связь.
Позже в СБУ сообщили о проведении следственных действий в отношении медиаструктур, якобы подконтрольных России.
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