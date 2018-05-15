Киселев выдвинул Киеву ультиматум

Украинские власти должны немедленно освободить журналиста РИА «Новости Украина » Кирилла Вышинского и прекратить преследование СМИ; в противном случае вопрос будет поднят на уровне международных структур, в том числе в ОБСЕ , заявил гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев

Киселев заявил, что власти Украины «должны немедленно освободить задержанного журналиста РИА „Новости Украина“ Кирилла Вышинского, прекратить преследовать СМИ», и подчеркнул, что это «уже не первый случай, когда киевский режим попирает основные права и свободы, преследует журналистов», передает РИА «Новости».

«В этом же ряду — убийство нашего коллеги Олеся Бузины, преследование Василия Муравицкого. Мы будем обращаться в международные структуры, в том числе журналистские, в ОБСЕ, для того, чтобы содействовать прекращению гонений в отношении журналистов на Украины», — сказал он.

Ранее сообщалось о задержании украинскими правоохранительными органами журналиста РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского.

Кроме того, во вторник силовики СБУ ворвались в офис РИА «Новости Украина» в Киеве; находящаяся внутри журналистка перестала выходить на связь.