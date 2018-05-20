Симоньян удивила реакция Запада на арест Вышинского

"Мне кажется гораздо более интересной позиция Европы и вообще Запада. Мы видели, что по этому поводу сказал госдеп. В целом госдеп сказал: "Русская пропаганда нехороша, журналистов задерживать не надо, но русская пропаганда нехороша". Напомню, что Кирилл Вышинский — украинский журналист, и работал он в украинском средстве массовой информации. Он действительно имеет и российское гражданство, и его СМИ было нашим партнером действительно. Но, в общем, какая разница, почему мы вообще это обсуждаем?" — сказала она в программе "Право знать" на телеканале ТВЦ.

По ее словам, "то, что он работал в СМИ, которое позволяло себе точку зрения, сколько-нибудь отличную от точки зрения киевской власти, теперь называется государственной изменой". Она отметила, что реакция Запада на ситуацию с арестом Вышинского "удивительна".

"Это же, my friends, тот самый запад, который все эти годы нас учил, … что мы должны быть вот такими правильными, примерными зайчиками, как на Би-би-си, что мы должны уважать свободу слова, что журналист не просто имеет право, а обязан узнавать все точки зрения, что журналист обязан задавать критические вопросы своей власти, что журналист обязан быть неудобным", — сказала Симоньян.

"Мы прямо официально запросили у того же Би-би-си, спросили: "Друзья Би-би-си, а почему же вы ничего не рассказали о том, что ваш коллега, журналист, задержан, брошен в застенки, 15 лет ему светит? Почему же вы молчите?" Мы получили ответ: "Мы рассказали об этом на наших русском и украинском сайтах". То есть Би-би-си, британская компания, считает, что эта новость недостойна того, чтобы быть преподнесенной, рассказанной всему миру", — подчеркнула она.

По ее словам, "если Европа отказывается от тех действительно прекрасных ценностей, которым она нас учила и, как видим, во многом научила, если она не хочет больше жить, повинуясь и руководствуясь этими ценностями, а руководствуется только своими сиюминутными, часто неверно ими же самими толкуемыми и часто вредно для них интерпретируемыми геополитическими интересами, тогда мы можем сказать по поводу нашего хештега и знаменитой фразы "Украина це Европа", что яка Европа, така и Украина".

Сотрудники Службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Во вторник в Киеве также был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. СБУ также провела обыск в квартире корреспондента РИА Новости на Украине Людмилы Лысенко. Кроме того, обыски прошли в квартире главы представительства РИА Новости на Украине Андрея Бородина . Лысенко и Бородина вызвали на допрос в СБУ. В четверг суд в Херсоне арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита намерена опротестовать это решение.

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что украинские власти должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что произошедшее является местью Киева за Крымский мост. При этом она отметила, что ресурс РИА Новости Украина юридически не связан с МИА "Россия сегодня", но является информационным партнером агентства.

МИД РФ назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров , действия Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы. Посольство РФ направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщил, что в Кремле ожидают жесткой реакции международных организаций на действия СБУ.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой". В заявлении отмечается, что Дезир продолжает внимательно следить за развитием событий вокруг обысков СБУ офисов российских СМИ.