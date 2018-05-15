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Пока вы спали: кто назначил предателя России
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Пока вы спали: кто назначил предателя России 

Рамблер 34 минуты назад
Фото: Соцсети

Стало известно, кто назначил Родченкова

Депутат Госдумы и прославленный хоккеист Вячеслав Фетисов заявил в эфире шоу «Познер», что не назначал Григория Родченкова главой Московской антидопинговой лаборатории. По словам Фетисова, который в 2005 году был главой Госкомспорта России, назначить Родченкова рекомендовало управление научно-методического медицинского и антидопингового обеспечения, начальником которого была Наталья Паршикова. В том же году Фетисов уволил Паршикову, которая через неделю стала начальником аппарата министра спорта Виталия Мутко.

«Многоходовка» Украины помешала похитить россиянина

СБУ не позволила российским спецслужбам похитить россиянина, сообщает пресс-служба ведомства. В Службе безопасности сообщили, что их российские коллеги намеревались вернуть на свою территорию мужчину, который перебрался на Украину из-за несогласия с «агрессивной политикой Кремля». Для этой цели спецслужбы наняли нескольких ранее судимых харьковчан, заплатив им 23 тысячи долларов, однако реализации плана помешала «многоходовая спецоперация» СБУ и национальной полиции.

Захарова "уволила" украинскую чиновницу

Криворожскую чиновницу уволили из-за песни представителя российского МИДа Марии Захаровой, сообщает пресс-служба городского совета Кривого Рога. Валентина Игнатова, санкционировавшая исполнение на мероприятиях по случаю Дня Победы песни «Верните память», которая посвящена солдатам российской армии в Сирии, была уволена, так как глава Центрально-Городского района Сергей Неженцев счел использование песни неуместным.

Глава МИД Франции назвал Кадырова диктатором

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал Рамзана Кадырова диктатором, сообщает Le Point. По словам чиновника, высказывание главы Чечни о том, что Франция виновна в формировании взглядов напавшего на парижан Хасана Азимова, недопустимо. Объяснил свою позицию Ле Дриан тем, что Кадыров — диктатор, а на стороне террористов в Сирии якобы воюет множество чеченцев.

Нацпроекты, которыми займется правительство

«Коммерсант» раздобыл рабочие материалы о национальных проектах, над которыми новое правительство будет работать в 2018-2024 годах. Всего на их реализацию будет выделено 25 триллионов рублей. Например, лишь в 2019 году 117 миллиардов кабмин намерен потратить на борьбу с раком, до 140-150 миллиардов в год вырастут расходы на образование, а по 133 миллиарда в год будет тратиться на ремонт трасс в 68 мегаполисах, за исключением Москвы и Петербурга. Кроме того, в будущем году 158 миллиардов уйдут на широкополосную связь для школ, больниц и госсектора, а также на софт для государственных структур.
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