Бразильский «король» живёт в песочном замке 

Соседи называют Марсио Матолиаса королём. Мужчина живёт в Рио-де-Жанейро, но всё это время квартирой ему служит песочный замок. Сооружение находится на местном пляже, а создал его сам Матолиас. Он пояснил, что в момент строительства замка подумывал торговать в нём книгами. Но уже после того, как замок был выстроен, Марсио укрепил его и переехал жить. Сооружение выглядит довольно причудливо и походит на творения Антонио Гауди и Оскара Нимейера, которым и вдохновлялся бразилец. Мужчина зарабатывает на жизнь продажей книг, проводит свободное время за чтением и укрепление «дома». Чтобы принять душ он ходит в пожарную часть, расположенную неподалёку. «Король» живёт в одиночестве и говорит, что ему это нравится, хотя бывают моменты, когда он чувствует себя одиноким. Впрочем, по его собственным словам, в целом он действительно счастлив и старается подарить это чувство другим.