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Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева
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Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева 

Дни.ру 1 час назад
Лидер Коммунистической партии Украины (КПУ) Петр Симоненко, которого подозревают в госизмене, устроил словесную перепалку с экс-нардепом страны Игорем Марковым. Политики повздорили в эфире телеканала "Россия 1" на шоу Владимира Соловьева.
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Марков упрекнул Симоненко в том, что тот якобы агент СБУ, так как свободно "четыре года гулял по Киеву". После гневной тирады он бросил в Симоненко несколько монет, обвинив коллегу в предательстве.
"Иуда! Понял, ты кто?! Вот твоя цена! Ты сдал всех своих товарищей. И с этим негодяем разговаривать не о чем! Меня пытались вербовать, я прошел все это. Но я ушел сюда, а он меня обвиняет, что я сбежал, вот эта крыса!" — сорвался на крик экс-депутат.
Обруганный коммунист в долгу не остался. Он заявил, что оппонент сумасшедший, и все, что тот говорит — "брехня". Симоненко считает, что на Украине хозяйничают американцы и процветает фашистская диктатура, которая подавляет украинскую демократию.
"Те, кто меня обвиняют, изначально в борьбе за личной выгодой и богатством сдавали Украину с потрохами. Для меня нет никаких здесь новых открытий и тому подобное…" — заявил он.
Напомним, что следователи СБУ семь часов допрашивали Петра Симоненко. Его подозревают в подготовке к свержению власти на Украине. В доме главы запрещенной в Незалежной партии провели обыск, в результате которого изъяли пистолет Стечкина и патроны. также СБУ нашла агитационные материалы. Лидер компартии все обвинения отрицает.
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