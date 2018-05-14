Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева

Марков упрекнул Симоненко в том, что тот якобы агент СБУ , так как свободно "четыре года гулял по Киеву". После гневной тирады он бросил в Симоненко несколько монет, обвинив коллегу в предательстве.

"Иуда! Понял, ты кто?! Вот твоя цена! Ты сдал всех своих товарищей. И с этим негодяем разговаривать не о чем! Меня пытались вербовать, я прошел все это. Но я ушел сюда, а он меня обвиняет, что я сбежал, вот эта крыса!" — сорвался на крик экс-депутат.

Сейчас у Соловьева Игорь Марков окучивает Симоненко… жесть— 3loi🇷🇺РаКетчиК🚀 (@Raketchik_2) 13 мая 2018 г.

Обруганный коммунист в долгу не остался. Он заявил, что оппонент сумасшедший, и все, что тот говорит — "брехня". Симоненко считает, что на Украине хозяйничают американцы и процветает фашистская диктатура, которая подавляет украинскую демократию.

"Те, кто меня обвиняют, изначально в борьбе за личной выгодой и богатством сдавали Украину с потрохами. Для меня нет никаких здесь новых открытий и тому подобное…" — заявил он.

Напомним, что следователи СБУ семь часов допрашивали Петра Симоненко. Его подозревают в подготовке к свержению власти на Украине. В доме главы запрещенной в Незалежной партии провели обыск, в результате которого изъяли пистолет Стечкина и патроны. также СБУ нашла агитационные материалы. Лидер компартии все обвинения отрицает.