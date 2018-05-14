«Не любо женщин бить по ногам и по ляжкам нагайкой»

Столкновения протестующих с людьми в казачьей форме в Москве и Питере 5 мая привели к серьезному расколу в казачьем обществе. Старейшины заявляют, что нападение «ряженых» на людей привели к «тяжелой беде», родовые казаки возмущены и помогают активистам деанонимизировать мастеров нагайки. Тем временем официальные столичные казачьи организации ограничились лишь короткими официальными комментариями и отказываются от общения со СМИ на фоне сообщений о различных коммерческих интересах казаков. «Лента.ру» разбирается, кто в этой истории «ряженый», а кто нет, и чем все это закончится.

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Москвичу Александру сломали нос. И он прекрасно помнит, кто это сделал.

«Мы оказались на Страстном бульваре, в районе памятника Рахманинову, мирно беседовали. Тут эти так называемые казаки, человек десять, оказались возле нас и начали в наш адрес произносить очень недружелюбные слова. Я аккуратно достал телефон и сфотографировал их. Это их полностью вывело из себя, и они напали на меня, окружили, выбили из рук мобильный», — рассказал он.

После словесной перепалки один из мужчин схватил Александра за волосы и дважды ударил его головой в нос. Ему пришлось вызывать скорую.

«Мы быстро опознали этого человека в социальных сетях и нашли массу фото и видео с ним, снятые во время акции. Это оказался Дмитрий Иванович Зайцев из Ярославской области. Я так понял, он когда-то был местным казаком», — объяснил Александр.

«Вы ублюдки, мы вас найдем и повесим»

Тем временем в Москве появился Telegram-канал, авторы которого выясняют личности казаков, участвовавших в событиях на Пушкинской площади. На момент написания материала его подписчиками стали около 15 тысяч человек. Как «Ленте.ру» рассказал один из создателей проекта Виктор Олейник, подключились информаторы — друзья, соседи и коллеги этих людей, студенты, узнавшие своих преподавателей, и даже сотрудники правоохранительных органов . Cоздатели канала сопоставляют информацию с профилями в соцсетях и сравнивают фото, после чего выкладывают в открытый доступ.

«Засветились преподаватели вузов — СПбГУ и МФТИ, — рассказал Олейник. — Самый типичный портрет того, кого мы вычислили — порядка 14 человек, — это ветеран боевых действий, который, скорее всего, принимал участие в конфликте на юго-востоке Украины, некоторые из них присутствовали в Крыму во время известных событий, подавляющее большинство состоят в российском реестре казаков».

Также, утверждает Олейник, в событиях на Пушкинской площади засветился как минимум один работник органов исполнительной власти столицы . По аккаунтам в соцсетях автор канала делает вывод, что эти люди регулярно тренируются в рукопашном бою, стрельбе и владении холодным оружием.

AP

Собеседник заверил, что не боится, что казаки такими же методами ищут их:

«Пока поступают тонны одобрительных сообщений, и с 5 мая поступило только одно сообщение через форму обратной связи в Telegram, в котором говорилось: вы ублюдки, мы вас найдем и повесим. Этот человек отказался дальше продолжать беседу».

При этом, подчеркнул Олейник, создатели Telegram-канала категорически против «охоты на ведьм» и травли, проект создан только для того, чтобы люди, пострадавшие 5 мая, смогли найти своих обидчиков и спросить с них в рамках российского законодательства. «Мы ни в коем случае не призываем творить вендетту. Более того, всячески противостоим попыткам некоторых подписчиков травить тех, чьи аккаунты в соцсетях мы публикуем», — заключил он.

«Все хотят меня убить, изнасиловать, утопить, повесить»

Василий Ящиков называет себя казаком. А еще блогером. И не скрывает, что 5 мая был на Пушкинской площади. По его словам, ему сейчас приходят сотни сообщений с угрозами и оскорблениями.

«Все агрессивные, все хотят меня убить, изнасиловать, подраться со мной хотят, утопить, повесить… Чего они только не хотят со мной сделать», — рассказывает он, добавляя, что ему пришло уже около трех сотен подобных сообщений.

Василий говорит, что в Москву приехал на майские праздники, заодно решил побывать на акции оппозиции.

Он утверждает, что знает большинство казаков, которые пришли высказаться за действующую власть, и называть их ряжеными нельзя.

«Я не знаю, кто придумал это слово, оно оскорбительное. Там были люди, которые не вчера появились. Это казаки. Я родовой казак. Про меня тоже говорят, что я ряженый, — рассказал Василий Ящиков. — Да, они не в Москве родились. Они родились на Дону, на Тереке, в Астрахани, в казачьих семьях и в казачьих станицах, но по иронии судьбы приехали учиться, служить. Кто-то уехал потому, что война была в Чечне».

Сам он говорит, что его «поколотили» около 12 человек после того, как он поговорил с Алексеем Навальным . Кто это были — Ящиков сказать не может. Что же касается других драк, он считает, что их могли спровоцировать некие «третьи силы».

«Я не утверждаю, что это именно оппозиционеры, могла быть какая-то третья сила. Ребята с плакатами и речевками там были, но ситуация была не агрессивная. А потом в какой-то момент появились группы людей, физически развитых, не просто школьники и студенты, не ботаники в очках. С ними-то все и завязалось», — рассуждает казак.

«На словесные провокации никто не отвечал, но когда начались контактные провокации, когда начали толкать, кидать бутылки, шапки сбивать, в тот момент казаки, конечно же, дали отпор», — продолжает Ящиков.

«Когда нас начали по одному дубасить — естественно, мы организовались, чтобы выйти оттуда, — объясняет он. — Там рядом полиции даже не было. Где она была? У меня тоже этот вопрос. Вот пусть они и разбираются, наказывают и тех, и других. Если бы меня самого там не было и я своими глазами не видел, какое отношение было к казакам, какие нападки и задиры, я бы тоже как казак осудил бы этих казаков», — добавил Ящиков.

При этом объяснить зачем эти казаки взяли на мирный митинг нагайки, Ящиков не смог, аккуратно отметив, что казаки «Первой сотни» и «Крымского полка» уже провели беседы со своими казаками:

«И, конечно же, наказали тех, кто взял с собой нагайки».

В чем именно заключалось это наказание — не уточнил.

«Устроили показательную порку, и не только людей, но и всех казаков»

В Центральной России существуют две основные казачьи организации. Первая — Войсковое казачье общество «Центральное казачье войско» (ВКО «ЦКВ»), казаки которой входят в государственный реестр. Но ее легко спутать со второй — Межрегиональной общественной организацией «Центральное казачье войско» (МОО «ЦКВ»), которая объединяет 78 казачьих обществ и общин со всей России.

Казаки-общественники после событий в Москве и Санкт-Петербурге назвали произошедшее «большой бедой» и экстренно провели сход старейшин, чтобы решить будущее казачества в России. Об этом «Ленте.ру» рассказал лидер общественной организации — атаман Валерий Налимов.

Как ваши казаки восприняли события 5 мая?

Это действительно подстава. Кто-то сделал так ловко, чтобы подвести казаков и сказать, что таково казачество в нашем Отечестве. Конечно, это неправда. Там был ряд казаков «Центрального казачьего войска». Мне уже показали фотографии. Сейчас суд чести будет заниматься этой работой. Мы опечалены и не осознаем, как могло получиться, чтобы в разгоне или в защите конституционного строя приняли участие казаки, да еще и с нагайками.

Что больше всего вас возмущает?

Демонстрация-то была мирная. Не могло такого произойти, чтобы наш брат-казак пришел с нагайкой разгонять народ, да еще детей.

Неужели все казаки такие мирные?

Нет у нас в крови этого. Родовой казак бить народ нагайкой не пойдет. Это не в нашей традиции. Мы можем наказать своего казака и выпороть его за то, что он совершил какой-то грех или ошибку допустил. Но мы других не порем. Мы можем подраться, как граждане России, но бить нагайкой — это неправильно. У меня большая уверенность, что казаков там или не было, или практически не было.

А как же другие скандалы с казаками? Взять хотя бы Pussy Riot — их казаки били или нет?

Это были казаки. Понимаю, вопрос тяжелый, грубый, но справедливый. Как так можно умудриться — заскочить в храм Христа Спасителя и отплясывать? Это отсутствие культуры, морали. Где папа с мамой, где деды, кто воспитывал этих девок? А казаки народ непростой — к тем, кто нарушает порядок, жестко относятся. Но как мужчина говорю: не любо женщин бить по ногам и по ляжкам нагайкой. Неправильно. У казака этого тоже отсутствие культуры, а может, кто-то подсказал. И сгоряча ребята допустили эту ошибку. Как атаман и казак я должен их поддержать, но в то же время, как действительный советник госслужбы первого класса, не имею права их поддерживать в этом отношении.

По чьей подсказке тогда били людей на Пушкинской? Кто их «поддержал»?

Никто не мог дать команду казакам — ни милиция, ни Росгвардия, ни ФСБ, ни правительство Москвы: равняйсь, смирно, нагайки наголо. Естественно, казаки подчиняются только своему атаману, и только он мог дать такую команду, если это действительно были наши казаки. Говорят, там был атаман Московского окружного казачьего общества (на видео попал атаман Андрей Шустров — прим. «Ленты.ру»), он новенький у нас в казачестве, но говорят, что он там был и развод давал. Это просто неправильно.

И я думаю, что Иван Кузьмич Миронов (атаман ВКО «Центральное казачье войско») уже отработал этот вопрос на самом серьезном уровне или в ближайшее время примет меры. И Миронов опростоволосился сегодня — этого нельзя было допускать. Но и без Шустрова не могло обойтись. Но я пока в этом не уверен, я знакомых хлопцев не увидел в этом строю.

А если незнакомые хлопцы — то кто? Ряженые?

Я не исключаю, что ряженые. По тому что я увидел — папаха… Господи… Какая-то невзрачная кубаночка… Ну чего он в столицу нашей родины приехал, откуда он взялся?

Кстати, многие возмущены самим фактом существования казаков в Москве.

Всегда городовые казаки в Москве были, всегда на окраинах города Москвы жили и защищали ее. На сегодня, по переписи, в Москве девять тысяч казаков готовы быть в госреестре и в общественных организациях.

Откуда, по-вашему, берется эта агрессия в тех, кто считает себя казаками?

Еще раз говорю: может быть, это не казаки. Вот Шустров — по-моему, он не казак. А агрессия… Сложная ситуация в Отечестве сегодня — и с экономикой, и в отношении друг к другу. И власть неправильно к нам относится. Ты же видишь это все прекрасно: звонишь кому-нибудь, а секретарь у тебя «кто, зачем, почему, куда?» Порой хочется сказать: хочу выпить по стакану водки с начальником твоим да по бабам пойти. Это беда, и ожесточенность есть не только со стороны казаков, но и люди взрывные. Везде проблемы экономического развития.

А каким должен быть человек, чтобы вы сказали: да, это казак! Какие у него ценности?

Ценности — заповеди Божьи. Испокон веков для казака основой основ прежде всего была семья. Второе — защита Отечества от внешнего врага. Помощь своему соседу. Для нас нет наций, нет мусульман, буддистов и евреев. Для нас есть человек. Если он человек — он твой брат. Не предавай друга, сам погибай — товарища выручай. Казак — такой человек. Поэтому я и говорю: это не казаки были, а провокаторы.

Самое главное в нашей жизни — вера в Господа Бога и наши культурные традиции, направленные на образование, воспитание, братскую любовь друг к другу, а этого сейчас нет.

Мы думали, что будем зарабатывать деньги, получим какие-то земельные наделы, войдут аккуратненько во власть достойные казаки, которые имеют правильное образование, умеют работать с народом. Но не случилось за последние пять лет этого практически нигде. Практически никакие казачьи войска не получили финансирования — за исключением Всевеликого войска Донского, Кубанского и немного на Тереке.

Почему?

Сейчас просто сверху идет команда не обращать внимание на казачьи общественные организации и работать с реестровыми. И никто не может из федеральных органов власти — ни МВД ни Росгвардия, ни МЧС — заключить с нами нормальные договора, чтобы мы охраняли природу и общественный порядок — естественно, не нагайками, а по-человечески. В корне нужно все менять, садиться за стол, общаться с опытными и авторитетными атаманами, определяться, как жить дальше.

Это очень нетактично с моей стороны, но Дмитрий Анатольевич (Медведев) был президентом — тишь да гладь более или менее, была концепция государственной политики о казачестве. Президент Владимир Путин пришел в 2012 году, утвердил стратегию государственной политики РФ до 2020 года — и ничего не выполняется, не происходит объединения. И получилось, что Медведев хорошо с казаками работал, а Путин упустил казачество. Вот такая ситуация. Я считаю, что и там была провокация 5 мая, и здесь провокация в течение пяти лет шла. Видно, записочки писали президенту: «Все хорошо, разбираемся» — ан нет, не получилось.

Должен быть закон «О казачестве». Не надо о «Государственной службе» (сейчас деятельность казаков регулируется 154 ФЗ «О государственной службе российского казачества» — прим. «Ленты.ру»). Без казачества России никуда: граница создала казака, казак создал государство. Надо объединять казачество, и тогда будет польза, и тогда нечистая сила или шайтан, как говорит Рамзан Кадыров, не поднимет руку на наше Отечество. Оно и так непобедимо, но и без казаков мы не обойдемся. Вы же знаете, сколько сегодня предателей в нашем Отечестве?

Сколько?

Они сплошь и рядом: полковник КГБ, который уехал в Лондон, те, кто повернулись к западной культуре, продают технологии, ценное имущество. Потом — завистники, которые стремятся к власти, сами ничего не могут сделать, и начинают продавать свое Отечество, соседей и традиции. Это те, кто из-за денег предают друг друга. Вы же видите, сколько сейчас развелось мошенников, не только в денежном и имущественном отношении. Они и государство могут продать, и человека.

«Казаки высказали свою гражданскую позицию»

Реестровые казаки из ВКО «Центральное казачье войско» о событиях 5 мая предпочитают не говорить. «Лента.ру» попыталась связаться с казачьим полковником Андреем Шустровым, чтобы уточнить, действительно ли он был на Пушкинской площади. Атаман отрицать этого не стал, однако от дальнейшего общения отказался, опасаясь, что его слова могут переврать, и лишь повторил официальное сообщение, которое было размещено на сайте организации.

В нем присутствие «нескольких казаков Центрального казачьего войска» на Пушкинской площади связывается с концертом «Московская весна», где было запланировано выступление коллектива «с казачьим репертуаром».

«Рядом проходил неразрешенный митинг, на котором казаки высказали свою гражданскую позицию, направленную на недопущение насильственного захвата власти, призывов к осуществлению экстремистской деятельности и возбуждения ненависти либо вражды. Казаки традиционно являются защитниками Отечества. В каких-либо противоправных действиях казаки Центрального казачьего войска не участвовали», — говорится в сообщении.

На просьбу что-нибудь рассказать о деятельности московских казаков Шустров также ответил отказом, отправив корреспондента через пресс-секретаря к атаману Ивану Миронову.

Сам Шустров уже попадал в поле зрения СМИ в 2017 году, когда в него выстрелил из травматического пистолета другой казак Олег Пестов . Тогда появилась версия, что оба участника конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения, однако Московское окружное казачье общество выпустило сообщение, в котором говорилось, что пьян был только Пестов, а что Шустров «на рубеже своего шестидесятилетия обладает отменным здоровьем, великолепной физической подготовкой, всегда подтянут, опрятен, ведет здоровый образ жизни».

Моральная порка

Произошедшим в Москве недовольны казаки и за пределами столицы. Донской казак Михаил Попов рассказал «Ленте.ру», что видит в этом политическую подоплеку: некие силы против зарождающегося самосознания родовых казаков. Эти люди настаивают на том, что казаки являются отдельным этносом, представители которого живут сейчас на территории так называемого «казачьего присуда» — на Дону, Кубани, Тереке, в Оренбуржье, на Урале, в Астрахани и на других территориях.

Попов подчеркивает, что считает действовавших на Пушкинской площади людей ряжеными.

«Ряженый — это человек, который не является представителем казачьего этноса. Возможно, он имеет каких-то предков, но он не имеет своего национального сознания, часто себя называет русским, но, вероятно, из-за нехватки в России национальных идей, надевает на себя казачью атрибутику», — объясняет он.

Сейчас, по мнению Попова, многие этнические казаки выступают за то, чтобы их считали народом и чтобы юридически этот статус был закреплен, «что власти, в принципе, не нужно», и именно поэтому неких псевдоказаков привели на Пушкинскую площадь.

«Провокация, которая была 5 мая, — это симметричный ответ власти на зарождающееся движение. Власть сейчас пытается настроить многих и оппозиционно настроенных людей, и обычных русских людей на то, что казаки — это "нагаечники", это холуи, которые будут избивать Навальных или Pussy Riot», — уверен он.

При этом Попов не представляет, в какой ситуации он и его соратники вышли бы против протестующих на стороне полиции и власти: «Я пока не вижу возможности выйти на стороне власти, потому что власть нас, как видите, порочит, пытается нас задушить всеми средствами, и власти мы в принципе не нужны. Даже до сих пор не отменен так называемый закон "О казачестве", который является самым антиказачьим. Этот закон как раз и позволил создать все эти казачьи общества и туда пускать повально народ».

По словам казака, на него и его знакомых сейчас обрушился шквал сообщений в соцсетях: люди без разбора пишут всем, у кого есть фотографии в папахе или тематический контент на странице.

«Эти люди (ряженые казаки — прим. «Ленты.ру») устроили показательную порку, и не только людей, но и моральную порку всех казаков. Сейчас на казаков повесили ярлык. У многих казаков подавленное настроение, люди предлагают уже отказаться от наименования этноса "казаки" и перейти на "черкасы", как это было в Средневековье».

При этом собеседник «Ленты.ру» не отрицает, что среди агрессивных людей на Пушкиской площади все же были замечены и родовые казаки.

«Один точно был, но с ним уже переговорили, он понял свою ошибку. Мы знаем представителей общин, которых приглашали на Пушкинскую, но они не согласились, потому что они пока вне политики», — объяснил Попов.

Он также отметил, что вызывает вопросы то, как бренд казачества используется «Центральным казачьим войском» в коммерческих интересах:

«Все народы занимаются бизнесом. Но вопрос здесь — занимаются ли этнические казаки бизнесом или же русские под видом казаков используют этот бренд. А казак — это все же исторический бренд, и нам это, конечно, не нравится».

Шапки, деньги, две нагайки

Казаки действительно всерьез занимаются бизнесом. К примеру, про казачьего полковника Андрея Шустрова из ВКО «Центральное казачье войско» известно, что помимо руководства московскими казаками он, согласно данным «СПАРК-Интерфакс», является гендиректором ООО «Суперплацента», его предприятие занимается производством косметики из плаценты животных.

Руководит же организацией уже упомянутый Иван Миронов, который был утвержден в этой должности президентом Владимиром Путиным. Согласно официальной информации на сайте войска, он генерал-лейтенант запаса ФСБ России, занимал должность вице-президента и директора по безопасности ООО «Группа АВТОВАЗ» и был зампредом по безопасности в правительстве Самарской области

У его войскового казачьего общества также есть частное охранное предприятие ЧОП «Казачья стража». В презентации ЧОП сообщается, что общество получило право учредить войсковую охранную организацию в 2013 году, а работать охранники-казаки стали в 2014-м. Под их защитой 62 объекта в Москве, в том числе 35 районных судов, а также объекты в Калуге.

«Сотрудники предприятия несут службу в традиционной казачьей форме Центрального казачьего войска. Личный состав предприятия комплектуется из числа реестровых казаков, прошедших подготовку в учебных центрах», — сообщается на сайте.

Получало ВКО «Центральное казачье войско» субсидии и от Министерства культуры . По некоторым данным, их объем в 2016-м и 2017 годах составил по 3 миллиона рублей. На эти деньги проводился «цикл проектов казачьей культуры» — различные мастер-классы, один из которых, согласно положению, проводил президент федерации казачьих боевых искусств Виктор Павлюченков

Реестровые казаки Москвы также получали финансирование от столичной мэрии. С 2016 года мэрия заключила с «Центральным казачьим войском» 11 контрактов на общую сумму 37,6 миллиона рублей, в том числе три контракта на обучение казаков «необходимым знаниям и прикладным навыкам» по обеспечению безопасности массовых мероприятий в столице. Информация об обучении сотни казаков-дружинников в марте 2018 года есть и на официальном сайте мэра Москвы. Там сообщается, что они действительно «познавали специфику работы по охране общественного порядка и обеспечению безопасности при проведении публичных и массовых мероприятий» и «тренировались с удовольствием и старанием». На фотоиллюстрации — московский атаман Шустров.