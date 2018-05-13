«Бессмертный полк» открыл новые «фронты» за рубежом

Акция «Бессмертный полк» в 2018 году охватила более 80 стран мира. Впервые присоединились десятки новых городов и ряд стран. Шествия памяти активно поддержали не только российские соотечественники, живущие за рубежом, но и иностранцы.

2018 году акция прошла с 5 по 13 мая, и, по словам организаторов, число участников стабильно растет каждый год: по предварительным данным, в зарубежных акциях «Бессмертный полк» приняли участие более 800 тысяч человек, тогда как в России число перевалило за 10 миллионов участников.

В эти выходные акции памяти впервые прошли в Ливане и на острове Маврикий

Отметим, что организаторам удалось расширить географический охват памятных мероприятий. Например, в США «Бессмертный полк» прошел почти в двух десятках городов. Некоторые страны приняли участие в акциях «Бессмертного полка» впервые: Вьетнам Хошимин ), Нидерланды Амстердам ), Чили (Сантьяго), Швейцария (Женева), Япония (Токио) и др.

Шествие охватило более 20 городов Германии . Участники несли флаги всех советских республик (среди которых был украинский флаг с георгиевской лентой). «На акции присутствовали Послы стран СНГ, дипломатические сотрудники Генеральных консульств России и Казахстана , представители официальных властей города, РПЦ . Ветеран Великой Отечественной войны Соломон Зильберберг в своем выступлении призвал бороться против попыток пересмотра мировой истории», — отмечают организаторы.

По улицам Франкфурта-на-Майне во второй раз прошел «Бессмертный полк». В нем приняли участие более 500 человек. Мероприятие длилось более 2 часов. Здесь были также представители немецкого общества «Фрайденкер» (Немецкий союз свободомыслящих) и потомки участников Сопротивления, рассказала газете ВЗГЛЯД координатор «Бессмертного полка» во Франкфурте-на-Майне Лилия Трубицына.

«Сегодня эта акция памяти просто необходима, особенно в Европе, — говорит Лидия Трубицына. — Мы должны донести до наших детей всю правду о войне, ведь здесь в Европе ее кроме нас им никто не расскажет. И пока мы все помним и чтим память погибших в этой ужасной войне есть шанс, что наши дети и внуки так же будут помнить об этих героях, благодаря которым уже 73 года мы живем под мирным небом, и никакие силы не заставят их забыть правду».

Акция под патронатом президента республики Никоса Анастасиадиса впервые прошла на Кипре , а в Израиле впервые отметили День Победы как государственный праздник, для этого Кнессет принял специальный закон. В Киргизии всенародное празднование Дня Победа прошло с участием президента Жээнбекова. В Чехии акцию тоже поддержал президент: с официальной речью на приеме в честь праздника выступил Милош Земан

Однако в отдельных случаях участники шествий проявляли подлинный героизм и бесстрашие. В частности, на Украине шествие проходило в атмосфере неприкрытой русофобии, но, не смотря на негатив, в нем участвовало несколько тысяч человек. Две тысячи жителей Одессы проигнорировали призыв Петра Порошенко не участвовать в акциях «Бессмертный полк» и вышли с портретами фронтовиков на массовое шествие, в ходе которого громко скандировали «Донбасс, мы с тобой!», после чего их задержала полиция.

Акция «Бессмертный полк» в 2018 году в Грузии проводилась впервые, там тоже не обошлось без агрессии. Несколько десятков батумцев вышли 9 мая в центр столицы Аджарии на акцию «Бессмертный полк», однако шествие завершилось стычками со сторонниками экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси

По его словам, после взаимных словесных оскорблений началась драка, однако полиция оперативно навела порядок.

Шествия в странах Прибалтики также состоялись вопреки попыткам местных антироссийских сил максимально затруднить их организацию и проведение. Но в подавляющем большинстве случаев шествия проходили мирно, были согласованы в местными властями.

Минске гражданская акция «Бессмертный полк» собрала в День Победы сотни участников; после шествие объединилось с республиканской акцией « Беларусь помнит».

Дочь маршала Советского Союза Родиона Малиновского (1898-1967) Наталья рассказала, что приветствует движение «Бессмертный полк». По ее словам, особенно важно, когда человек участвует в подобной акции по велению души, спонтанно, а не по указанию. Она, к примеру, не согласна с теми, кто считает, что участники шествия должны выходить с портретами одинакового формата.

«Не надо формализовать душевные движения и не надо обязывать к ним. По сути своей «Бессмертный полк» внушает надежду. Благодарная память — это очень достойное свойство человека. А когда человек способен благодарно помнить о тех, чья жизненная задача не ограничивалась собственным благосостоянием — это внушает некоторые надежды», — считает Малиновская.

Депутат Госдумы Дмитрий Белик отметил, что акция становится все более популярной среди молодежи: «Это народная акция, которая с каждым годом становится все более популярна и посещаема. К ней присоединяются не только в России, но и за рубежом. Самое приятное, что к этой акции присоединяется молодежь, которая выходит на улицы с портретами прадедов», — сказал он газете ВЗГЛЯД.