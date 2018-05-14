Ещё
Британцев призвали не соревноваться с русскими в выпивке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Британским фанатам посоветовали не мешать водку с пивом в России 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Vasily Fedosenko / REUTERS
Для британских фанатов составили рекомендацию, как вести себя на чемпионате мира по футболу в России. Таблоид The Sun опубликовал несколько неофициальных советов.
Большая часть материала посвящена алкоголю. «Мы, британцы, во время пьянки теряем самоконтроль. Русские известны своей любовью к водке. Соедините эти два явления и получите воистину убойное сочетание», — утверждают авторы статьи.
«Если вы пьете с русскими, закусывайте. Приготовьтесь произносить много тостов. Не пейте, пока тост не будет завершен — это грубо. Водку пьют залпом, но не волнуйтесь, если не получится. Не мешайте водку с пивом или вам грозит неминуемое похмелье с наихудшей головной болью. Но у вас все рано наступит похмелье, которое русские лечат борщом», — говорится в материале.
Далее следуют рекомендации касательно норм поведения в России, и автор возвращается к теме алкоголя — «Не пытайтесь соревноваться с местными жителями в количестве выпитого. Они вас перепьют»
23 апреля заместитель главного констебля британского графства Саут-Йоркшир Марк Робертс призвал британских болельщиков не провоцировать патриотически настроенных россиян. Он выразил предположение, что возросшее напряжение между Москвой и Лондоном может стать причиной возможных столкновений между фанатами двух стран на мундиале.
28 марта английский спортивный журналист Мартин Липтон критически высказался относительно движения футбольных хулиганов, усомнившись в том, что его представители «достаточно храбры», чтобы отправиться на чемпионат мира в Россию. «Увы, данная группа болельщиков позорит нашу страну на регулярной основе», — заявил он. Журналист также назвал фанатов «трусами» и предположил, что они не отважатся посетить Россию. «Они побоятся встретить по-настоящему суровых мужиков. Давайте будем честны, русские — не самые приятные ребята», — заключил Липтон.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии2  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы опасные регионы РФ с заразными клещами9
Киркоров оскорбил россиян407
Нафтогаз объявил о попытке Газпрома взять ЕС «на понт»33
Рубль падает — на границе становится тише91
«РФ рискует превратиться в изолированную парию»14
Видео
В аэропорту Стамбула столкнулись два самолета
В мире
02:48
«Грандиозная стройка»: как «Таврида» изменит жизнь
Общество Недвижимость
01:35
Малахов оскандалился из-за фото с Цымбалюк-Романовской
Шоу-бизнес
00:38
В НАТО назвали провокацией покупку Турцией С-400
Армия Ближний Восток
00:46
Поезд проехал через лесной пожар в Хабаровске
Происшествия
00:32
В московском метро произошла потасовка
Происшествия
00:46
«Евровидение» поедет в Иерусалим
Шоу-бизнес Другое
09:46
США пригрозили ЕС за поддержку Ирана
США В мире
00:50
Смерч в Астрахани попал на видео
Происшествия Катастрофы
01:19
На Украине заявили о ненужности Крыма
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение