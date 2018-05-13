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«Евреи вынуждены страдать»
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«Евреи вынуждены страдать» 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
«Нам пришлось переехать потому, что мы евреи», — именно так представители общины во Франции объяснили «внутренний исход» — предпринятое в последние годы массовое переселение десятков тысяч семей. В настоящее время целенаправленного истребления иудеев нет, однако антиеврейские настроения в обществе по-прежнему сильны. Нападения перестали быть массовыми и превратились в точечные, зато теперь они более жестоки. «Лента.ру» рассказывает об антисемитизме, который после Второй мировой войны и Холокоста стал обыденным явлением.
85-летняя Мирей Кнолль, пережившая Холокост, жила одна в своей парижской квартире. В марте этого года к ней зашел 27-летний сосед, которого она знала уже 20 лет, и привел с собой бездомного друга. Что именно произошло дальше — точно неизвестно, однако известно, что квартиру подожгли в пяти местах, а позже в огне нашли труп мадам Кнолль с 11 ножевыми ранениями. Подозреваемых задержали. Следователи объявили, что жестокое убийство расследуется как совершенное на почве антисемитизма. За год до этого во Франции в собственном доме погибла еще одна еврейская женщина — 65-летняя Сара Халими. Она тоже пустила соседа в гости, за что поплатилась жизнью — ее хладнокровно скинули с балкона.
«В 2017 году многие евреи, в особенности в Европе, вынуждены страдать», — указал президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор в апрельском докладе о проблемах антисемитизма, подготовленном Центром Кантора по изучению современного европейского еврейства.
По статистике, в течение десяти лет до 2014 года в мире ежегодно фиксировалось от 600 до 700 случаев применения насилия в отношении иудеев, но в последние годы эта цифра уменьшилась вдвое. Как подсчитали специалисты Центра, в 2017-м показатель немного снизился: 327 случаев против 361 до этого. Впрочем, это без учета злополучной Франции.
Ненасильственные же проявления антисемитизма растут во многих странах, и здесь счет идет уже на тысячи случаев. Все в той же Франции около 60 тысяч иудеев вынуждены были переехать, чтобы избежать преследования. В докладе указано: практически 40 процентов преступлений на почве ненависти направлены именно против евреев, хотя их в стране всего один процент населения.
В Германии дела обстоят не намного лучше: антисемитизм на подъеме и там (число выходок против евреев выросло с 640 до 707 за год). Порой атаки происходят средь бела дня, как это было недавно в центре Берлина, где трое говорящих на арабском парней напали на двух молодых людей в кипах, одного из них избили ремнем. Причем оказалось, что пострадавший вообще не еврей: вырос в арабской семье в Израиле, а ермолку ему подарил друг. После этого случая еврейский совет рекомендовал не носить религиозные головные уборы в немецких городах, сменить ермолки на бейсболки.
В Великобритании антиеврейская риторика стала приемлемой частью публичной политики, отмечают эксперты, намекая на лидера Лейбористской партии Джереми Корбина. Из-за высказываний членов этой политической силы ее часто называют «партией антисемитов», а самого Корбина обвиняют в двуличии: он заявляет о борьбе с антисемитизмом, но ничего не делает в этом направлении и «навязчиво ненавидит Израиль».
Волну антисемитских инцидентов по всему миру в прошлом году вызвал факт признания президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля. В Центре Кантора отметили, что недовольные решением выходили на демонстрации, выкрикивали антисемитские лозунги, включая призывы к убийствам, и даже сжигали израильские флаги.
Как отмечается, подобные инциденты не обязательно связаны с мусульманскими и арабскими группами и странами. Одна из причин — приход к власти в странах ЕС правых и левых радикалов. Связано это не с присущей им юдофобией, а с позицией по палестино-израильскому конфликту. Кроме того, многие европейцы уважают Израиль как страну, но к евреям относятся пренебрежительно.
Эксперты указывают, что сейчас иудеи не чувствуют себя в безопасности нигде — антисемитизм получает широкое распространение практически во всем мире. Они вынуждены выслушивать угрозы, терпеть притеснения, оскорбления на работе и в общественных местах, в учебных заведениях и во время демонстраций, а также в социальных сетях. Более того, в последние годы вернулись проявления классического антисемитизма, вновь стало ругательным даже само слово «еврей».
«Сегодня все громче звучат дикие, но хорошо известные из истории клише: еврей виновен просто потому, что он еврей! Участились случаи проявления открытой, бессовестной и откровенной ненависти, — подчеркнул Вячеслав Моше Кантор. — Мы как будто вернулись на сто лет назад».

Семь раз ужаснись, один — забудь

За годы Второй мировой войны были уничтожены шесть миллионов евреев. В послевоенное время антисемитизм в обществе перестали воспринимать как должное, однако положить конец ненависти к евреям не удалось, ведь она слишком долго подогревалась.
После освобождения из концлагерей многие оставшиеся в живых иудеи опасались возвращаться в свои дома, вернувшиеся же боялись за свою жизнь. И не напрасно: в послевоенной Польше, например, происходили погромы, один из самых крупных случился в городе Кельце в 1946 году. Тогда антисемитски настроенные местные жители расправились по меньшей мере с 42 евреями, среди которых были и дети, несчастных иудеев жестоко избили. Кто-то считает, что причиной послевоенного антисемитизма было чувство вины: люди закрывали глаза на расправы с соседями или помогали нацистам, а когда это кончилось, терзались и вымещали злость на самих пострадавших. Другие полагают, что антисемитизм просто вошел у обывателей в привычку. Некоторые считают, что причиной мог быть страх: люди боялись, что выжившие в Холокосте будут мстить за предательство.
В результате после пережитой трагедии многие евреи предпочитали скрывать свое происхождение от коллег, соседей и даже собственных детей. Они старались слиться с окружением и начать спокойную жизнь. Те, у кого была возможность, отправились в Израиль. За пять лет во вновь созданное в 1948 году государство переселились более 170 тысяч человек. Другие же, стремясь убежать подальше, после 1950-го эмигрировали в США. Выжившие евреи отправлялись как беженцы и в другие страны мира, добирались даже до Австралии.
Несмотря ни на что, многие европейцы не считали евреев достойными какой-то особой защиты. Все знали о произошедшем, но термина «Холокост» долгое время старались избегать. Евреев если и признавали жертвами, то называли уклончиво: «политические депортированные», «жертвы фашизма». Большинство европейцев в то время просто хотели забыть годы изнуряющей войны и жить обычной жизнью. Позднее, когда о Холокосте и преступлениях военного времени стали говорить открыто, люди начали признаваться: они устали от обсуждения этой темы и ничего не хотят об этом знать.

Мутация взглядов

В последние десятилетия Холокост для Запада стал символом абсолютного зла, но несмотря на это в мире наблюдается всплеск антисемитизма. Это связывают как с уходом из жизни виновников и жертв той ужасной трагедии, так и с распространенным суждением, что Израиль и евреи — одно и то же.
Чрезмерная критика израильских властей побуждает настроенных на конфронтацию европейцев более спокойно и «обоснованно» совершать нападки на иудеев. Такие мотивы наблюдаются в том числе у ближневосточных джихадистов. Они полагают, что атаки на еврейские общины могут подорвать решимость израильского руководства, а также связывают их с конфликтом между Израилем и Палестиной. Опросы показали, что многие европейцы считают своих сограждан-евреев нелояльными к государству, в котором живут, и полагают, что в их руках сосредоточено слишком много власти.
Однако это не все причины. Со временем значение Холокоста искажалось, часто умышленно: его обосновывали, обеляли, отрицали. Среди теорий бытует и такая: евреи сами ответственны за собственное уничтожение. Кроме того, некоторые пытаются разорвать связь Холокоста и иудаизма. Они либо утверждают, что евреев среди истребленных было меньшинство, либо включают в число жертв погибших в другое время. В современном обществе встречается и отрицание трагедии, однако за это во многих странах предусмотрено уголовное преследование.
В целом же в настоящее время слово «Холокост» стало тривиальным. Его употребляют и в переносном значении — встречаются словосочетания вроде «экологический холокост», «животный холокост» или «холокост прав человека». Отсылки к трагедии делают и в поп-культуре, а иногда за них приходится краснеть — как, к примеру, в 2011 году, когда Sony Music и MTV извинялись за появление японской поп-группы Kishidan на телевидении в нацистской форме.
Все это, вкупе с разрушением мемориалов, приводит к тому, что память о событиях прошлого размывается. Связь между Холокостом и антисемитизмом для современной молодежи перестает быть явной.

Всеобщая борьба

Связано ли широкое распространение антисемитизма с усилением правых партий или с прибытием в Европу мигрантов с Ближнего Востока — пока неясно. Самым мощным оружием против него, пожалуй, можно считать свидетельства переживших Холокост, самым молодым из которых уже за восемьдесят. Важно и привлекать виновных к ответственности — подобные суды постоянно проходят в Европе. Центр Кантора предлагает использовать в этой борьбе принцип «трех С»: сотрудничество между еврейскими организациями; союзы с общественными группами, которые подвергаются дискриминации; и сопротивление антисемитизму.
Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор указывает, что невозможно бороться с антисемитизмом, рассматривая его как сугубо еврейскую проблему.
«Ненависть и нетерпимость являются проблемами общества, и именно общество, возглавляемое избранными нами лидерами, должно возглавить борьбу против них. Нам требуется по-настоящему активная кампания с проявлением инициативы на законодательном, правительственном и правоприменительном уровнях», — считает он.
Пока же антисемитские инциденты зачастую замалчивают, игнорируют или называют обычным хулиганством.
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