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Умер автор термина «политтехнологии»
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Умер автор термина «политтехнологии» 

Рамблер 39 минут назад
Фото: РИА Новости
В Москве на 73-м году скончался президент фонда «Центр политических технологий», член Общественного совета Российского еврейского конгресса (РЕК) Игорь Бунин.
«Трагическая история. Теплый, умный, очень образованный человек, мы постоянно с ним встречались», — отметил глава РЕК Юрий Каннер, сообщает ТАСС в субботу ТАСС Каннер.
По его словам, 8, 9 мая он вместе с Буниным в Израиле открывал в Кнессете выставку, рассказывающую о Холокосте, затем они участвовали в шествии «Бессмертного полка» в Нетании.
«В это невозможно поверить, потому что Игорь был сама жизнь. Игорь — изобретатель термина политические технологии; это пример успеха того, как может сосуществовать научное знание, деловое чутье и общественная деятельность», — сказал председатель правления центра Борис Макаренко, сообщает РИА Новости.
Игорь Бунин родился в Риге 25 февраля 1946 года. Он закончил исторический факультет Московского университета, работал в Институте мировой экономики и международных отношений Академии наук, а также в Институте проблем рабочего движения. В 1992 году стал экспертом Фонда Михаила Горбачева. В 1993 году он возглавил Центр политических технологий. Доктор политических наук.
В 1994 году вышел подготовленный под его руководством сборник «Бизнесмены России: 40 историй успеха», который фактически был первым коллективным портретом российского бизнеса.
Как рассказал Макаренко, смерть Бунина была скоропостижной.
Пока неизвестно, где и когда пройдет церемония прощания.
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