Умер автор термина «политтехнологии»

Москве на 73-м году скончался президент фонда «Центр политических технологий», член Общественного совета Российского еврейского конгресса (РЕК) Игорь Бунин

«Трагическая история. Теплый, умный, очень образованный человек, мы постоянно с ним встречались», — отметил глава РЕК Юрий Каннер, сообщает ТАСС в субботу ТАСС Каннер.

По его словам, 8, 9 мая он вместе с Буниным в Израиле открывал в Кнессете выставку, рассказывающую о Холокосте, затем они участвовали в шествии «Бессмертного полка» в Нетании.

«В это невозможно поверить, потому что Игорь был сама жизнь. Игорь — изобретатель термина политические технологии; это пример успеха того, как может сосуществовать научное знание, деловое чутье и общественная деятельность», — сказал председатель правления центра Борис Макаренко, сообщает РИА Новости.

В 1994 году вышел подготовленный под его руководством сборник «Бизнесмены России : 40 историй успеха», который фактически был первым коллективным портретом российского бизнеса.

Как рассказал Макаренко, смерть Бунина была скоропостижной.

Пока неизвестно, где и когда пройдет церемония прощания.