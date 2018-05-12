Москвичей предупредили об опасности

«Желтый» уровень означает, что стихия потенциально опасна из-за неблагоприятных погодных явлений. 13 мая, в столичном регионе ожидается переменная облачность, без осадков.

Ночью 9-11 градусов тепла, по области 6-11 градусов тепла, днем в Москве воздух прогреется до 21-23 градусов тепла, по области до 19-24 градусов тепла. Ветер восточный 3-8 м/с.

Такой же уровень опасности будет действовать на территории Тульской, Смоленской, Тверской, Ярославской, Калужской, Владимирской областей.