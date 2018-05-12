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Москвичей предупредили об опасности
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Москвичей предупредили об опасности 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Гидрометцентр России предупредил жителей столицы о том, что в Москве в воскресенье, 13 мая, объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности. Это связано с высокой пожароопасностью, сообщает АГН «Москва».
«Желтый» уровень означает, что стихия потенциально опасна из-за неблагоприятных погодных явлений. 13 мая, в столичном регионе ожидается переменная облачность, без осадков.
Ночью 9-11 градусов тепла, по области 6-11 градусов тепла, днем в Москве воздух прогреется до 21-23 градусов тепла, по области до 19-24 градусов тепла. Ветер восточный 3-8 м/с.
Такой же уровень опасности будет действовать на территории Тульской, Смоленской, Тверской, Ярославской, Калужской, Владимирской областей.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере.
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