«Мы должны быть добрее к России»

"Россия — это страна, в которой произошли две мировых революции. Я не могу говорить о современной России и про мистера Путина, потому что я с ним не знаком, и я заинтересован в других вещах", — сказал Годар, отвечая на вопрос о наличии вставок в его фильме из российских картин.

Он также сказал, что в его предыдущем фильме говорится о том, что в день, когда Россию удастся причислить к Европе или Азии, она перестанет существовать.

"В России есть что-то, что очень трогает меня. Мы должны быть добрее к России. Так, Достоевский говорит, что мы не должны просить много от души, а быть к ней добры и милосердны. И я всегда так буду относиться к России", — добавил он.