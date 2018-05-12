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«Мы должны быть добрее к России»
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«Мы должны быть добрее к России» 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В ходе своей пресс-конференции га Каннском кинофестивале французский режиссер Жан-Люк Годар, чей фильм "Образ и речь" участвует в основном конкурсе фестиваля, призвал быть добрее по отношению к России, передает РИА "Новости".
"Россия — это страна, в которой произошли две мировых революции. Я не могу говорить о современной России и про мистера Путина, потому что я с ним не знаком, и я заинтересован в других вещах", — сказал Годар, отвечая на вопрос о наличии вставок в его фильме из российских картин.
Он также сказал, что в его предыдущем фильме говорится о том, что в день, когда Россию удастся причислить к Европе или Азии, она перестанет существовать.
"В России есть что-то, что очень трогает меня. Мы должны быть добрее к России. Так, Достоевский говорит, что мы не должны просить много от души, а быть к ней добры и милосердны. И я всегда так буду относиться к России", — добавил он.
Ранее Кремль опроверг сообщения о письме президента России Владимира Путина руководству Каннского фестиваля в связи с просьбой оказать помощь в ситуации с Кириллом Серебренниковым.
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