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Пока вы спали: Россия рискнет пенсиями
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Пока вы спали: Россия рискнет пенсиями 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters

Россия может рискнуть пенсиями

Министерство экономического развития России предложило создать инвестиционный фонд при участии негосударственных пенсионных фондов и институтов развития, чтобы вкладывать пенсионные резервы в рискованные, но высокодоходные венчурные проекты, а также в фонды прямых инвестиций. Об этом сообщают «Известия». Целью инициативы является поддержка инвестиций в высокотехнологичные компании.

Сотовая связь стала дешевле. Но не в Москве

Мобильная связь дорожает в Москве, но дешевеет в России, сообщает «Коммерсант». По информации газеты, в прошедшем месяце в России средняя цена минимального пакетного тарифа упала до 258,3 рубля. В столице же стоимость поднялась до 350 рублей. Эксперты рынка объясняют снижение тарифов в стране появлением у большинства федеральных операторов связи тарифов-конструкторов.

Нефть вернется к $100 за баррель

Стоимость барреля нефти способна вернуться к отметке в 100 долларов, сообщили РБК в Bank of America Merrill Lynch. По мнению экспертов инвестиционного банка, поспособствовать этому может дефицит «черного золота» на мировом рынке в течение ближайших 1,5 года. Согласно прогнозам экспертов, во второй четверти 2019 года нефть Brent может подорожать до 90 долларов, а затем преодолеть отметку и в 100.

Названа причина смерти русской модели в США

Американская полиция расследует смерть 18-летней модели из России Ольги Лангиль, сообщает NBC. По данным канала, россиянка скончалась еще в конце марта в апартаментах 41-летнего врача Навала Париха в городе Форт-Лодердейл (Флорида). По его словам, он встретил россиянку в спорт-баре и пригласил ее к себе, где они пили алкоголь, принимали наркотики и занимались сексом, а утром следующего дня он нашел ее мертвой. Согласно заключению медиков, Лангиль умерла от передозировки.

В Москве пропал замглавы отдела химоружия при Минпромторге

Заместитель главы отдела по хранению и уничтожению химического оружия при Министерстве промышленности и торговли России пропал и нашелся в Москве, сообщает Telegram-канал Mash. Неназванный по имени чиновник намеревался навестить родных в Саратове, опоздал на поезд и сел на следующий. Однако однодневной задержки связи оказалось достаточно его жене, чтобы заявить в полицию об исчезновении супруга. Специальная операция по поиску чиновника завершилась досрочно, когда он сам вышел на связь.
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