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В Приморье две тигрицы впервые попали в фотоловушки
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В Приморье две тигрицы с детенышами впервые попали в фотоловушки 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: CC0 / skeeze /
Фотоловушки в нацпарке "Бикин" в Приморье впервые зафиксировали двух тигриц с детенышами, сообщает учреждение.
Сотрудники нацпарка начали снимать фотоловушки, установленные в период с ноября 2017 по февраль 2018 года. Тогда в общей сложности на участке парка появилось около 60 камер. Пока сняли 17 фотоловушек, и точное количество зафиксированных тигров еще не известно. Однако некоторые кадры дают ученым надежду на рост численности хищников в нацпарке.
"В объектив камеры попала беременная самка тигра, которая, как в дальнейшем выяснили научные сотрудники, родила тигрят в урочище реки Таймень. Там ее обнаружили наши специалисты, недалеко от логова с тигрятами. Посмотреть поближе на тигрят мама не разрешила, предупреждая об этом громким рыком. Также в первый раз на территории национального парка фотоловушки зафиксировали тигрят. На реке Развилистая сфотографировались самка с четырьмя малышами, а на реке Кленовка — самка с двумя тигрятами", — рассказал старший научный сотрудник ФГБУ "Национальный парк "Бикин" Владимир Попов.
В этом сезоне тигры начали проявлять интерес к фотоловушкам: хищник прокусил корпус одной из них, еще одну не удалось обнаружить — на месте остались только огрызки от крепежного ремня.
Национальный парк "Бикин" — самая крупная особо охраняемая природная территория в ареале обитания амурского тигра. Учреждение создано в 2015 году для сохранения лесов бассейна реки Бикин, обитающей здесь редкой кошки и традиционного природопользования коренных малочисленных народов. Под охрану взяты свыше 1,16 миллиона гектаров лесов в Пожарском районе Приморья.
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